Irán mueve su concentración del Mundial 2026 a México

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán informó que la base de entrenamiento y concentración de Irán se movió a México desde Estados Unidos tras ser aprobada por FIFA.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA no ha confirmado la medida.

Irán iba a entrenar en Arizona, Estados Unidos, pero debido a la guerra entre ambos países ha aumentado los rumores sobre una posible mudanza de Irán e incluso buscar disputar sus partidos en México.

BREAKING: Iran’s camp has been shifted from Tuscon, Arizona 🇺🇸 to Tijuana, Mexico. 🇲🇽



Mehdi Taj:



“We will set up our camp in Tijuana, Mexico, which is located on the border with the United States. There are all the training grounds, gyms, a dedicated restaurant, etc. in this… pic.twitter.com/GKRaVPY0UN — Erfan Hoseiny (@Eri1806) May 23, 2026

¿A dónde se moverá la Federación de Irán para el Mundial 2026?

La nueva base de entrenamiento de la selección de Irán al Mundial 2026 será en la ciudad de Tijuana, de acuerdo al comunicado.

Irán jugará en el Grupo G del Mundial 2026 y debutará contra Nueva Zelanda el 15 de enero en el Sofi Stadium de Inglewood. El segundo partido será ante Bélgica en el mismo recinto y cerrará la fase de grupos ante Egipto en el Lumen Field de Seattle.

“Todos los campamentos base de los equipos que participan en la Copa Mundial deben ser aprobados por la FIFA”, declaró Taj.

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con funcionarios de la FIFA y de la Copa Mundial en Estambul, así como la reunión virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra solicitud para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México fue aprobada”.

Irán está en Turquía a la espera de visas al Mundial 2026

La selección nacional de fútbol de Irán partió este lunes hacia Turquía para realizar su última concentración preparatoria antes del Mundial 2026, todavía sin haber recibido los visados necesarios para viajar a Estados Unidos, donde tendrá que disputar sus partidos de la fase de grupos.

“De acuerdo con las previsiones que habíamos hecho y la correspondencia mantenida con la FIFA, este asunto debería resolverse en las próximas dos semanas”, afirmó Nabi.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, se reunió el pasado sábado en Estambul con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, para tratar la cuestión de los visados, y aseguró sentirse “satisfecho” tras el encuentro.

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