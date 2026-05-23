Trump asegura que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que la guerra terminará pronto

El presidente Donald Trump aseguró el viernes que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que el conflicto “se resolverá pronto”, durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

“Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto”, afirmó el mandatario.

El mandatario republicano afirmó que la operación “Furia Épica”, lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero, va a garantizar que Irán, al que calificó como “el principal patrocinador del terrorismo”, no consiga armas nucleares.

“No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben”, añadió.

Tras el mitin, el mandatario tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster, Nueva Jersey, como se había anunciado previamente.

El propio Trump informó a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este “momento importante”.

While I very much wanted to be with my son, Don Jr., and the newest member of the Trump Family, his soon to be wife, Bettina, circumstances pertaining to Government, and my love for the United States of America, do not allow me to do so. I feel it is important for me to remain in… pic.twitter.com/VrYiyGxGTD — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 22, 2026

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

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