Rubio exige que Irán renuncie permanentemente a las armas nucleares para firmar el acuerdo

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió en Nueva Delhi de que cualquier acuerdo definitivo para cerrar la crisis con Irán está condicionado a la postura inamovible de la Casa Blanca de que Irán “nunca podrá tener un arma nuclear”.

“El objetivo final es que Irán nunca pueda tener un arma nuclear. El presidente ha sido claro al respecto, nunca poseerán un arma nuclear, ciertamente no mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos“, declaró Rubio en una rueda de prensa durante su visita a la India.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que hay “avances significativos” en la negociación de paz con Irán, pero insistió en que nunca podrán ser definitivos porque “aún queda trabajo por hacer”.

Cualquier avance “requerirá la total aceptación y el posterior cumplimiento por parte de Irán, y requerirá trabajo futuro para negociar los detalles. Cuando se habla de un programa nuclear, son asuntos altamente técnicos que probablemente deban abordarse a lo largo de cierto período de tiempo”, declaró Rubio.

Al ser preguntado sobre la determinación de Washington, el secretario aseguró que el mandatario republicano es el único presidente que ha tomado acciones reales y contundentes para frenar las ambiciones de Teherán.

El propio Trump confirmó horas antes a través de su red social, Truth Social, que el acuerdo de paz se encuentra “en gran medida negociado” y que los últimos aspectos del texto se anunciarán de forma inminente.

I am in the Oval Office at the White House where we just had a very good call with President Mohammed bin Salman Al Saud, of Saudi Arabia, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, of The United Arab Emirates, Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman… pic.twitter.com/1ZUZgYFBJe — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 23, 2026

Trump reveló que regresó a la Casa Blanca de urgencia para reunirse con su gabinete de seguridad tras mantener productivas llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con líderes del golfo Pérsico.

Según ha trascendido sobre el borrador actual, las partes negocian un memorando de entendimiento de 14 puntos que contempla el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz sin los peajes que pretendía imponer Teherán.

El portavoz iraní, Esmail Bagaei, detalló que, una vez que se finalice el memorando, las partes dispondrán de un plazo de entre 30 y 60 días para empezar a negociar formalmente el programa nuclear, el levantamiento de las sanciones de EE.UU. y el desbloqueo de fondos en el extranjero.

BREAKING



🇺🇸🇮🇷 The draft proposal reportedly being finalized would include:



– Ending the war on all fronts, including Lebanon



– Releasing billions in blocked Iranian funds



– Lifting the U.S. naval blockade and reopening the Strait of Hormuz



– Pulling U.S. forces away from… pic.twitter.com/An7HANBelM — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 23, 2026

Mientras, Pakistán confirmó oficialmente este domingo que espera acoger “muy pronto” en Islamabad una nueva ronda de negociaciones para poner fin a la guerra.

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