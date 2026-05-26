Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca y respalda su candidatura en Brasil

Menos de tres semanas después de recibir en Washington al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump abrió este martes las puertas de la Casa Blanca a uno de sus aliados ideológicos en Brasil: el senador Flávio Bolsonaro, quien busca consolidarse como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

El encuentro, que no había sido anunciado oficialmente, terminó convirtiéndose en un espaldarazo político para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en momentos en que enfrenta un desgaste en las encuestas tras las filtraciones que lo relacionan con el banquero Daniel Vorcaro, investigado por presunto fraude financiero.

Flávio Bolsonaro difundió una fotografía junto a Trump en el Despacho Oval y luego aseguró ante periodistas que el mandatario estadounidense le transmitió su respaldo y mostró interés por la situación judicial de su padre.

Según el senador, lo primero que Trump le preguntó fue “cómo estaba Jair Bolsonaro”.

Acercar Brasil a Washington

Durante su visita, el senador afirmó que, si gana las elecciones, Brasil se integrará al llamado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por Washington para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Brasil va a integrar el Escudo de las Américas”, prometió Bolsonaro, quien defendió la necesidad de construir “una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado”.

Actualmente, esa plataforma reúne a gobiernos de derecha de la región como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador.

El legislador también reveló que pidió a Trump declarar como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños PCC y Comando Vermelho, una medida rechazada por el Gobierno de Lula al considerar que podría afectar la soberanía nacional.

Aun así, Bolsonaro negó que esa propuesta abra la puerta a una eventual intervención militar estadounidense en Brasil. “Eso está fuera de la mesa”, afirmó.

Encuentro llega en medio de polémica

La reunión ocurre en un momento delicado para la campaña del senador brasileño. Audios filtrados recientemente lo muestran hablando con el banquero Daniel Vorcaro, a quien llama “hermano” y a quien supuestamente solicitó recursos para financiar una película sobre Jair Bolsonaro.

El senador reconoció su relación con el empresario, aunque negó cualquier irregularidad y defendió que se trata de “dinero privado”.

Las revelaciones afectaron su posición en los sondeos electorales, donde ahora aparece varios puntos detrás de Lula después de haber figurado anteriormente en empate técnico.

Afinidad política

La cercanía entre Trump y la familia Bolsonaro se ha mantenido incluso después de que ambos gobiernos enfrentaran tensiones diplomáticas recientes.

Durante los últimos meses, Trump llegó a imponer aranceles sobre productos brasileños y sanciones contra el juez de la Corte Suprema que lleva el proceso contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Sin embargo, posteriormente suavizó esas medidas tras negociaciones con Brasilia.

Flávio Bolsonaro destacó además que, según él, es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño durante un año electoral, algo que interpretó como una señal del “aprecio” de Trump hacia su candidatura y hacia Brasil.

Con información de EFE.