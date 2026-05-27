Chicago: pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de mayo

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 27 de mayo.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 5 a lo largo de la noche. Luego, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:21 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:15 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 55 (13 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima