Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 27 de mayo

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este miércoles en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 13% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 52% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:29 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:17 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes escasas con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 75 grados Fahrenheit (14 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 4% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.