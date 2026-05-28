Mes Nacional del Cuidado de Crianza: apoyando familias y transformando vidas

Cada mes de mayo, el Mes Nacional del Cuidado de Crianza destaca a los más de 391,000 niños y jóvenes que viven en el sistema de cuidado de crianza en los Estados Unidos, así como a los cuidadores, profesionales y defensores que trabajan incansablemente en su favor. Es un momento para reconocer la resiliencia de los niños y familias que enfrentan el sistema de cuidado de crianza y reafirmar la necesidad de compasión, apoyo y acción en nuestras comunidades.

Para Catholic Guardian Services (CGS), una agencia de Caridades Católicas de Nueva York, este mes representa un recordatorio de su misión de brindar ayuda, crear esperanza y preservar la dignidad de niños y familias vulnerables. Cada día, CGS sirve a más de 3,000 personas y 1,400 familias mediante una amplia red de servicios diseñados para ayudar a los niños a sanar, crecer y prosperar.

CGS desempeña un papel esencial dentro del sistema de cuidado de crianza en la Ciudad de Nueva York al ofrecer servicios integrales que apoyan a los niños emocional, médica, académica y socialmente. Desde el momento en que un niño entra al sistema, el personal trabaja para conectarlo con los recursos necesarios para lograr estabilidad y bienestar a largo plazo.

Muchos niños que ingresan al cuidado de crianza cargan profundas heridas emocionales debido al abuso, negligencia o separación familiar. Como resultado, los desafíos emocionales y de comportamiento son frecuentes. En CGS, el enfoque no es solamente apoyar al menor, sino también fortalecer a la familia de crianza que lo recibe.

Grace Poppe, directora sénior de Servicios Sociales de Catholic Guardian Services, explicó que los padres de crianza son seleccionados no solo por su disposición para ayudar, sino también por su empatía y paciencia.

“Buscamos personas compasivas, pacientes y libres de prejuicios,” compartió Poppe. “Esas cualidades ayudan a los niños a desarrollar confianza. Cuando un padre de crianza puede mirar más allá del comportamiento de un niño y responder con comprensión, todo cambia.”

Poppe recordó el caso de una madre de crianza que cuidó a un niño médicamente frágil con necesidades complejas. A pesar de los desafíos, nunca se rindió y coordinó con médicos, escuelas y familiares biológicos para garantizar que el niño recibiera la atención necesaria.

“No solo cuidó del niño; se convirtió en un puente hacia un mejor futuro,” dijo Poppe.

El menor, que en un momento fue considerado poco probable de alcanzar importantes etapas de desarrollo, finalmente fue adoptado y hoy vive una vida estable y saludable.

El Mes Nacional del Cuidado de Crianza también ofrece la oportunidad de cambiar percepciones sobre el sistema. Aunque muchas veces el cuidado de crianza se asocia únicamente con dificultades, organizaciones como CGS se enfocan en la sanación, la resiliencia y la restauración familiar.

“Nosotros no solo ubicamos niños en hogares; construimos una base de apoyo que los acompaña en cada etapa de su camino,” expresó Poppe.

Este espíritu de acompañamiento refleja la misión más amplia de Caridades Católicas de Nueva York: brindar ayuda y crear esperanza para quienes más lo necesitan. A través de la defensa, la colaboración y el servicio compasivo, Catholic Guardian Services continúa fortaleciendo familias y ofreciendo nuevas oportunidades para que cada niño pueda sentirse seguro, apoyado y valorado.