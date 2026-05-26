Cuánto gana un chofer de autobús en Nueva York: salario mínimo por hora

El trabajo como conductor de autobús en Nueva York continúa siendo en 2026 una de las opciones laborales más buscadas. Incluso, los salarios para choferes de transporte escolar y público; que pertenecen a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) o distritos escolares, se mantienen entre los más altos del país.

Según sitios especializados como Bureau of Labor Statistics y Mi Próximo Paso, un conductor de autobús en Nueva York puede ganar entre $56,000 y $82,000 dólares al año, aunque en algunos casos el ingreso supera los $100,000 gracias a horas extras, antigüedad y beneficios sindicales.

Respecto al salario mínimo por hora, este suele arrancar entre $24 y $27 dólares para nuevos conductores, mientras que empleados con varios años de experiencia pueden acercarse a los $40 por hora.

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Factores que varían el salario de un chofer de autobús en Nueva York

Uno de los puntos más importantes que determina cuánto gana un chofer de autobús es el lugar o sector donde trabaja. Por ejemplo, no es lo mismo conducir un autobús escolar que uno del transporte público urbano.

En el caso de la MTA de Nueva York, los salarios suelen ser más altos debido a la carga laboral, las rutas extensas y el sistema sindicalizado. Los conductores de autobuses urbanos comienzan con salarios cercanos a los $50,000 anuales, pero con el tiempo pueden superar fácilmente los seis dígitos.

Además, muchos trabajadores reciben pagos adicionales por turnos nocturnos, fines de semana, feriados y horas extras.

Por otro lado, los conductores de autobuses escolares tienen ingresos más variables. La mediana salarial ronda los $56,500 anuales, equivalente a unos $27 por hora. Aunque el salario suele ser menor que en la MTA, muchos valoran los horarios más estables y la posibilidad de trabajar solo durante el calendario escolar.

El promedio salarial de un conductor de autobús escolar en Nueva York ronda los $56,500 dólares anuales, equivalente a unos $27 por hora. Crédito: Pisa Photography | Shutterstock

La experiencia y las licencias aumentan el sueldo

La antigüedad también influye directamente en el salario. Un conductor recién contratado generalmente recibe el pago mínimo establecido. Sin embargo, tras varios años de servicio, el ingreso puede aumentar considerablemente.

Otro aspecto importante es la licencia comercial CDL (Commercial Driver License), obligatoria para conducir autobuses en Estados Unidos. Los choferes con certificaciones adicionales, historial limpio de manejo o experiencia en rutas complejas suelen acceder a mejores contratos.

Incluso, algunas compañías privadas ofrecen bonos de contratación debido a la escasez de conductores en ciertas zonas de Nueva York.

Respecto a beneficios laborales, en el transporte público; por ejemplo, es común encontrar cobertura médica completa, planes de retiro, vacaciones pagadas y seguros adicionales.

Los sindicatos también juegan un papel importante en la negociación salarial y en la protección laboral de los conductores. En algunos casos, los empleados obtienen bonos de seguridad por mantener récords sin accidentes o incentivos económicos por puntualidad y asistencia.

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