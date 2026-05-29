Clima de hoy en Nueva York para este viernes 29 de mayo

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) y una mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 46% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:28 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:19 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 66 grados Fahrenheit (12 y 19 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.