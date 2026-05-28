Mika Abdalla y Stephen Kalyn, de “Off Campus”, protagonizarán serie de audio

En medio del éxito que está teniendo la serie en donde participan, se ha confirmado que Mika Abdalla y Stephen Kalyn serán los protagonistas de la miniserie de audio “Rent Free” de Quinn. La miniserie tendrá tres episodios.

Tras el anuncio, Quinn Originals compartió un adelanto de “Rent Free” y también se informó que los dos primeros episodios estarán disponibles a partir del 27 de mayo.

En redes sociales, el anuncio ha generado varias reacciones, principalmente porque sus protagonistas están en un buen momento tras haberse encargado de interpretar a Allie Hayes y Dean Di Laurentis en la serie “Off Campus”, la cual se ha convertido en la tercera serie debut más vista de Amazaon Prime Video.

En esta nueva historia, la pareja de actores interpretará a Nora, una pintora carismática que vive en Nueva York, y a Jack, un exdeportista que ahora trabaja como banquero de inversiones. En la sinopsis compartida por la plataforma, dice: “En tan solo 24 horas, la vida de Nora se desmorona. Le son infiel, pierde su apartamento y, de repente, no tiene a dónde ir. Sin más opciones, se muda con Jack, el hermano mayor de su mejor amiga. La vida de Jack se basa en la rutina: trabajo, gimnasio, encuentros casuales, y vuelta a empezar. Pero la llegada de Nora lo trastoca todo. Lo que comienza como un arreglo temporal se convierte rápidamente en algo mucho más complicado, y las cosas se complican enseguida”.

Hay que recordar que Quinn es una plataforma creada por Caroline Spiegel con la que quiere “redefinir la erótica” a través de narrativas inmersivas. Lo que se busca es que, más allá de las novelas o las series basadas en novelas eróticas, al público se le brinden nuevas formas para conocer este tipo de historias.

La misma Spiegel ofreció sus reacción tras el anuncio de la nueva serie de la plataforma y estas declaraciones fueron difundidas por “Variety”: “Nuestros usuarios respondieron de inmediato a la química entre Mika y Stephen en pantalla. La conexión que aportan a esta historia se siente eléctrica, íntima y real; fueron la pareja perfecta para este tipo de experiencia inmersiva a dúo”.

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