Fuego en vagón de tren Amtrak en Penn Station de NYC provoca retrasos y cancelaciones

NUEVA YORK – Decenas de viajeros de trenes que se mueven entre Nueva York y Nueva Jersey enfrentan retrasos este viernes a raíz de un fuego reportado en la concurrida estación Penn, en el centro de Manhattan.

Informes de medios locales apunta a que un vagón de un tren Amtrak se incendió en las vías.

Viajeros en NY y NJ enfrentan retrasos y cancelaciones debido a un fuego en Penn Station en Manhattan. Foto: cortesía de Impremedia

A eso de la 1:30 a.m. de hoy, aproximadamente, 100 efectivos del Departamento de Bomberos de NY (FDNY) tuvieron que trasladarse a la zona. El incidente se reportó por 31st Street, entre las avenidas Siete y Ocho. El personal logró aplacar el fuego antes de las 6 a.m.

Las autoridades informaron que, en la escena, cinco civiles fueron evaluados por personal de servicios médicos de emergencia (EMS). Su condición de salud se desconoce.

Al momento, no hay información precisa sobre lo que detonó el incendio que afectó a vehículos de mantenimiento de un contratista de Amtrak en uno de los túneles.

Los efectos en cadena del imprevisto afectaron a pasajeros en plena hora pico de movimiento. El sistema continúa operando de manera reducida.

Amtrak no anticipa retomar sus servicios al menos hasta la tarde.

En el caso de LIRR (Long Island Rail Road), el servicio se reanudó alrededor de las 7:00 a. m. Sin embargo, problemas con los equipos se han traducido en cancelaciones.

En un mensaje en la red social X, el FDNY notificó que se preveía humo y retrasos en el tráfico en la zona. “Las personas cercanas deben evitar el humo y cerrar las ventanas”, indica la entrada.