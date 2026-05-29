TelevisaUnivision hará la cobertura radial de la Copa Mundial FIFA 2026

TelevisaUnivision y la emisora de radio Fútbol de Primera (FDP) anunciaron un acuerdo de retransmisión histórico para el próximo certamen mundialista.

A través de esta colaboración, la red de canales de radio de TelevisaUnivision será la emisora oficial de las transmisiones exclusivas en español de FDP de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde la inauguración el jueves 11 de junio hasta la clausura el domingo 19 de julio, y estará dirigida a cuatro de los mercados hispanos más grandes del país: Nueva York, Dallas, Houston y Chicago.

A medida que el tan esperado torneo dé comienzo este verano en Estados Unidos, México y Canadá, las emisoras de radio insignia de TelevisaUnivision en estas ciudades clave ofrecerán cobertura en directo y jugada a jugada de todos los partidos. Fútbol de Primera, reconocida por los aficionados de todo el país como “La Radio del Mundial”, ostenta los derechos exclusivos de retransmisión radiofónica en español para el campeonato en Estados Unidos desde 2002. Ofrecerán su galardonada producción, con un equipo de analistas de primer nivel.

“La Copa del Mundo de 2026 en suelo norteamericano es un evento cultural y deportivo sin precedentes para nuestra comunidad”, afirmó Ismar Santacruz, vicepresidente sénior de Contenido de Radio de TelevisaUnivision. “TelevisaUnivision es el corazón del audio hispano en EE.UU., y al asociarnos con Fútbol de Primera, nos aseguramos de que los apasionados aficionados al fútbol de Nueva York, Dallas, Houston y Chicago no se pierdan ni un solo gol, atajada o momento histórico. Estamos orgullosos de llevar este contenido deportivo en directo de primera calidad directamente a sus emisoras locales”, agregó.

“Estamos increíblemente emocionados por llevar la magia del Mundial de 2026 a las numerosas y fieles audiencias de las principales emisoras de TelevisaUnivision en estas grandes metrópolis”, expresó Alejandro Gutman, presidente de Fútbol de Primera. “Con los partidos disputándose aquí mismo, en nuestro propio territorio, la energía será inigualable. TelevisaUnivision siempre ha sido un socio de primer nivel y, juntos, nos comprometemos a ofrecer la experiencia de retransmisión radiofónica más auténtica e inmersiva para los millones de aficionados hispanos que esperan con impaciencia este torneo”.

Para quienes deseen seguir las incidencias de los partidos las transmisiones estarán disponibles a nivel local en las siguientes emisoras AM/FM de TelevisaUnivision en los mercados designados: