Condenan a una mujer en Alabama por disparar y matar a otra embarazada frente a sus hijos

Una disputa entre dos mujeres que mantenían vínculos con el mismo hombre terminó hace casi dos años con una de ellas muerta y ahora con una condena de por vida para la responsable del disparo.

Aaniyah Nowden, de 24 años, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Justina Wallace, una mujer de 36 años que estaba embarazada cuando recibió un disparo en Birmingham, Alabama.

La condena pone fin a un proceso judicial que incluso tuvo que repetirse después de que un primer juicio fuera declarado nulo por problemas durante la selección del jurado.

El caso llamó la atención por una circunstancia inusual: tanto la víctima como la acusada estaban embarazadas cuando ocurrió el crimen. Según los investigadores, Nowden tenía ocho meses de gestación al momento del tiroteo. Su hijo nació posteriormente mientras ella permanecía bajo custodia.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que la joven actuó para protegerse y argumentó que Wallace había mostrado una actitud “agresiva” y “beligerante”. Sin embargo, los fiscales insistieron en que la víctima no representaba ningún peligro cuando fue atacada.

“Justina no tenía ningún arma, ninguna pistola, no estaba atacando a nadie”, afirmó el fiscal adjunto Jason Wilson ante el jurado.

Rodeada de sus hijas

Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2023 en una vivienda de Birmingham. De acuerdo con la fiscalía, Wallace sostenía en brazos a una de sus hijas cuando fue confrontada por Nowden. Otros dos hijos de la mujer se encontraban cerca del lugar.

Tras recibir el disparo, Wallace fue trasladada a un hospital, donde murió al día siguiente.

La fiscalía había solicitado la pena de muerte contra Nowden, acusada de asesinato capital. No obstante, el tribunal optó por imponerle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de que fuera declarada culpable.

Parte del contexto presentado durante el proceso reveló que el padre del hijo menor de Wallace también era el padre del hijo de Nowden, un elemento que apareció repetidamente en los testimonios relacionados con la relación entre ambas mujeres.