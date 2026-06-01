Trump contradice a Irán y asegura que las conversaciones de paz siguen en marcha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este lunes que las negociaciones con Irán siguen avanzando pese a que medios vinculados al Gobierno iraní informaron que Teherán decidió suspender los contactos diplomáticos por los ataques israelíes en Líbano.

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, contradiciendo directamente los reportes difundidos por la prensa estatal iraní.

Horas antes, consultado por NBC News sobre la supuesta interrupción del diálogo, el mandatario afirmó que Washington no había recibido ninguna notificación oficial al respecto.

“No nos han informado de eso”, respondió durante una entrevista telefónica.

Trump minimiza una eventual pausa

Aunque insistió en que las conversaciones siguen en marcha, Trump también restó importancia a la posibilidad de que las negociaciones sufran una interrupción temporal.

En declaraciones a CNBC, el presidente señaló que una pausa no alteraría necesariamente el escenario general del conflicto.

“Realmente no me importa. Me da completamente igual”, afirmó.

Trump agregó que incluso si el diálogo se ralentiza o se detiene, eso no significa que Estados Unidos vaya a abandonar la tregua vigente.

“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, sostuvo.

El mandatario indicó además que continuará el bloqueo naval desplegado frente a las costas iraníes, una de las principales herramientas de presión utilizadas por Washington mientras Teherán mantiene restringido el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Teherán anunció la suspensión de contactos

La controversia surgió después de que el equipo negociador iraní anunciara la suspensión de las conversaciones indirectas con Estados Unidos.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la decisión responde a que Israel continúa realizando operaciones militares en Líbano.

De acuerdo con la versión iraní, las negociaciones y el intercambio de mensajes mediante mediadores quedarán paralizados mientras persistan esos ataques.

Teherán sostiene que el alto el fuego alcanzado con Washington el pasado 8 de abril también debe abarcar la situación en territorio libanés.

Un acuerdo sigue pendiente

La semana pasada, la Casa Blanca informó que ambas partes habían alcanzado un preacuerdo de paz que únicamente esperaba la aprobación final de Trump.

El presidente había señalado que se reuniría con sus asesores para tomar una decisión definitiva sobre el documento, aunque hasta ahora no ha anunciado públicamente el resultado de esa evaluación.

En medio de esas negociaciones, Trump aseguró también este lunes que el grupo Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra Israel y que, como contraparte, Israel frenaría su ofensiva militar en Líbano, uno de los asuntos que actualmente influyen en el desarrollo de las conversaciones con Irán.

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