Irán promete represalias por ataque estadounidense cerca del estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán respondieron al ataque de Estados Unidos el lunes cerca del estrecho de Ormuz, al mencionar que hubo una “clara violación del alto al fuego“, así lo indicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

“(EE.UU.) ha violado el alto el fuego en la región de Ormuz en las últimas 48 horas”, declaró Araghchi a través de un comunicado. “Irán responsabiliza al régimen estadounidense de todas las consecuencias derivadas de estos actos hostiles”, advirtió el funcionario, quien agregó que no habrá ningún “acto de agresión” sin respuesta.

La misiva iraní acotó que, al llevar a cabo estas “acciones agresivas” mientras las negociaciones estaban en curso, EE.UU. “demostró una vez más la mala fe y la falta de fiabilidad” de su administración, tanto hacia Irán como hacia la comunidad internacional, informó NBC News.

Detalles del ataque estadounidense

El Ejército estadounidense confirmó la realización de ataques de autodefensa dirigidos hacia la zona de Bandar Abbas. Las autoridades de Defensa precisaron que los objetivos incluyeron plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones destinadas a la colocación de minas.

“El Comando Central de Estados Unidos continúa defendiendo a nuestras fuerzas con moderación durante el alto el fuego vigente”, declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Teherán comunicó, a través de la agencia semioficial Fars, el derribo de un dron estadounidense MQ-9 y acciones defensivas contra un caza F-35, prometiendo “responder con contundencia a cualquier violación del alto el fuego”.

Negociaciones y exigencias económicas

Sobre las negociaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde la India que el pacto definitivo podría cerrarse en “un par de días”, pero la cancillería iraní señaló que estas acciones demuestran “la mala fe y la falta de fiabilidad” de Washington.

Agencias de noticias iraníes informaron que la delegación de Teherán en Qatar exige como condición prioritaria el desbloqueo de miles de millones de dólares en activos financieros retenidos en dicho emirato.

La negociación busca activar un marco inicial de 60 días para consolidar una paz definitiva y reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán. Sin embargo, la administración estadounidense vinculó el cese de hostilidades con la adhesión de países árabes a los Acuerdos de Abraham con Israel.

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