Trump asegura que propuesta a Irán sí incluye cláusulas para impedir armas nucleares

El presidente Donald Trump salió este domingo al paso de las informaciones que cuestionan el alcance nuclear de las negociaciones con Irán y aseguró que el borrador de acuerdo que discuten Washington y Teherán sí contiene disposiciones específicas para impedir que la República Islámica obtenga armas atómicas.

La declaración llega en medio de versiones periodísticas que sostienen que los aspectos centrales del programa nuclear iraní todavía no han sido resueltos y que esas conversaciones quedarían para una etapa posterior.

“CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario añadió que el documento aborda ampliamente esa materia. “De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo”, afirmó.

Trump busca cambios en el borrador

Las declaraciones se producen después de que diversos medios estadounidenses informaran que Trump pidió modificaciones al texto que ambas partes negocian desde hace semanas.

Según reportes citados por medios como Axios, el presidente busca que el acuerdo detalle con mayor precisión qué ocurrirá con las reservas de uranio enriquecido iraní y de qué manera quedarían bajo control estadounidense.

Las mismas versiones señalan que también ha solicitado revisar apartados relacionados con la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles de las conversaciones.

Hasta ahora, Trump no ha negado públicamente que haya solicitado cambios al documento, aunque sí rechazó la idea de que el tema nuclear haya quedado fuera de la negociación.

Debate sobre el alcance del acuerdo

Las críticas surgieron después de que distintos medios informaran que el borrador actual no incluye todavía compromisos definitivos sobre el programa atómico iraní.

Según esas versiones, Washington y Teherán habrían optado por avanzar primero en otros puntos del entendimiento y dejar las discusiones técnicas sobre enriquecimiento de uranio y capacidades nucleares para una fase posterior.

La respuesta de Trump busca contradecir directamente esa interpretación y reforzar la idea de que el eventual acuerdo contendrá mecanismos destinados a impedir que Irán desarrolle armamento nuclear.

Las negociaciones entre ambos países continúan mientras la Casa Blanca intenta cerrar los detalles de un pacto que también contempla asuntos vinculados a la seguridad marítima y a la estabilidad de la región.

Con información de EFE.

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