Cómo Caridades Católicas de Nueva York ayudó a una vecina de El Bronx a conservar su hogar

Para Daisy, la vida en El Bronx siempre ha estado basada en el trabajo duro, la familia y la perseverancia. Trabaja largas horas en un restaurante, realiza trabajos de limpieza cuando puede, visita a su hijo en Brooklyn y cuida a su querida perrita Shih Tzu, Chispita. Como muchos neoyorquinos, pasó años esforzándose para mantenerse estable e independiente.

Nunca imaginó que algún día enfrentaría un desalojo.

Durante la pandemia del COVID-19, la vida de Daisy cambió drásticamente. Fue una de las primeras personas en ser suspendida de su trabajo y tuvo que sobrevivir utilizando sus ahorros y beneficios de desempleo.

“Todo comenzó durante la pandemia”, recordó Daisy a través de un intérprete. “Vivía de mis ahorros y del desempleo, y cuando eso se acabó, tuve que empezar de nuevo”.

Justo cuando comenzaba a recuperarse económicamente, ocurrió otra crisis. Su madre en México enfermó gravemente y Daisy comenzó a enviar dinero semanalmente para ayudar con los gastos médicos. Cuando su madre falleció, la carga económica se volvió aún más pesada.

“En vez de pagar la renta, tenía que ayudar a mi mamá,” dijo Daisy. “Tuve que ayudar con los gastos del hospital y del funeral, y ahí fue cuando me atrasé con la renta.”

Al mismo tiempo, los gastos inesperados continuaron acumulándose. Su perrita se enfermó, las cuentas aumentaron y la deuda de renta creció rápidamente. Daisy intentó conseguir ayuda varias veces, pero el sistema era complicado y difícil de entender.

“Solicité ayuda muchas veces, pero siempre me la negaban,” explicó. “No sabía adónde más acudir.”

Como muchas familias trabajadoras en la ciudad de Nueva York, Daisy trató de manejar la situación sola hasta que la crisis se volvió urgente. Finalmente, encontró un volante en su edificio con información sobre organizaciones que ayudan a inquilinos con problemas de vivienda. Ese volante la llevó a Caridades Católicas de Nueva York.

A través de Caridades Católicas de Nueva York, Daisy fue conectada con Jennifer Guerrero, una manejadora de casos que inmediatamente comenzó a ayudarla a evitar el desalojo y solicitar asistencia de emergencia.

“Ella me ayudó con todo”, dijo Daisy. “Me escuchó, me ayudó con los documentos, habló con el dueño del apartamento y me ayudó a solicitar ayuda nuevamente. Fue como un ángel para mí”.

Para ese momento, Daisy ya había recibido un aviso del alguacil y estaba en riesgo de perder su apartamento. Jennifer trabajó directamente con el propietario mientras guiaba a Daisy en el proceso de solicitar un One Shot Deal, un programa de asistencia de emergencia de la Ciudad de Nueva York que ayuda a personas atrasadas en el pago de renta o servicios básicos.

El proceso requirió paciencia, documentos y mucha comunicación con agencias y funcionarios de vivienda. Jennifer permaneció a su lado durante todo el proceso.

“Muchas personas están a una sola emergencia de perder su hogar”, explicó Jennifer. “A veces alguien pierde su trabajo o enfrenta una crisis médica y todo se atrasa. Nosotros ayudamos a las personas paso a paso para que puedan mantenerse en sus hogares”.

Con el apoyo de Caridades Católicas de Nueva York, Daisy finalmente recibió la asistencia necesaria para ponerse al día con la renta y evitar el desalojo.

“Ahora puedo dormir”, dijo Daisy. “Antes vivía preocupada pensando que perdería mi apartamento. Ahora siento tranquilidad otra vez”.

Hoy, Daisy está enfocada en trabajar, cuidar de su familia y reconstruir su estabilidad. Dice que esta experiencia le enseñó que pedir ayuda no es motivo de vergüenza.

“No sabía que existía ayuda”, expresó. “Ahora sé que hay personas que realmente quieren ayudar”