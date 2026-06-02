Dairy Queen dará $150,000 en efectivo a quienes abran una nueva sucursal de la franquicia

Dairy Queen lanzó un nuevo programa de incentivos para atraer inversionistas y acelerar la apertura de restaurantes en Estados Unidos y Canadá. Como parte de la estrategia, la cadena ofrecerá pagos en efectivo de hasta $150,000 a franquiciatarios que inauguren nuevas sucursales dentro de los plazos establecidos por la compañía.

La iniciativa convierte a Dairy Queen en una de las cadenas de comida rápida que más dinero está ofreciendo actualmente para impulsar la expansión de su red de restaurantes.

Cómo funciona el incentivo

El programa aplica para nuevos acuerdos de franquicia aprobados en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la empresa, los franquiciatarios que abran una unidad Grill & Chill dentro del calendario acordado recibirán un pago único de $150,000.

La recompensa aumenta para quienes continúen expandiendo su operación.

Cada restaurante independiente adicional que sea inaugurado dentro de los 18 meses posteriores a la apertura de la primera unidad dará derecho a un incentivo de $200,000.

La empresa busca acelerar su crecimiento

Gregg Benvenuto, vicepresidente de desarrollo de franquicias de Dairy Queen para Estados Unidos y Canadá, explicó que el programa está dirigido a inversionistas que tengan planes sólidos de expansión.

“Esta iniciativa está diseñada para apoyar a los franquiciatarios que están listos para crecer con la marca y cuentan con una estrategia de desarrollo sólida”, señaló en un comunicado.

La compañía se suma así a otras cadenas de restaurantes que han comenzado a utilizar incentivos financieros para atraer nuevos operadores.

Entre ellas se encuentran Firehouse Subs y Potbelly, aunque diversos medios especializados señalan que la oferta de Dairy Queen es más generosa que la mayoría de los programas similares actualmente disponibles en el sector.

Abrir una sucursal requiere una fuerte inversión

A pesar del atractivo incentivo, convertirse en franquiciatario de Dairy Queen sigue requiriendo una inversión considerable.

Según la información publicada en el portal de franquicias de la compañía, abrir un restaurante Grill & Chill requiere una inversión inicial estimada de entre $1.5 millones y $2.6 millones.

Por ello, el incentivo cubre solo una parte del capital necesario para desarrollar una nueva ubicación.

Dairy Queen apuesta por restaurantes de comida rápida completos

La estrategia también refleja una transformación que la cadena ha venido impulsando durante los últimos años.

Tradicionalmente conocida por sus helados y postres, Dairy Queen ha estado migrando gradualmente hacia establecimientos Grill & Chill, que ofrecen una experiencia más cercana a la de un restaurante de comida rápida tradicional.

Los resultados financieros muestran que este cambio ha tenido efectos positivos.

Según datos citados por los medios especializados Restaurant Business y Nation’s Restaurant News, el volumen promedio de ventas por restaurante aumentó 4.5% en 2025, alcanzando aproximadamente $1.2 millones por unidad.

La cadena también enfrenta desafíos

Aunque las ventas promedio crecieron, Dairy Queen también experimentó una reducción en el número de establecimientos operativos.

Datos de Technomic Ignite indican que la compañía cerró más de 2% de sus restaurantes en Estados Unidos durante 2025.

Al finalizar el año, la cadena contaba con poco más de 4,100 restaurantes en territorio estadounidense.

Competencia por nuevos franquiciatarios

El sector de franquicias de comida rápida se ha vuelto cada vez más competitivo, lo que ha llevado a varias marcas a ofrecer incentivos para atraer inversionistas.

En el caso de Dairy Queen, la empresa apuesta por pagos directos en efectivo para estimular el desarrollo de nuevas unidades y fortalecer su presencia en mercados clave de Norteamérica.

Con una inversión multimillonaria requerida para abrir cada restaurante, la compañía espera que estos incentivos ayuden a convencer a empresarios interesados en expandir su participación dentro de la marca.

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