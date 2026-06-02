Giorgian De Arrascaeta se perdería el Mundial 2026 con Uruguay por un desgarro

Todas las alarmas se han activado en la concentración de Uruguay, Giorgian De Arrascaeta, el futbolista más determinante del equipo, pieza clave en el engranaje del combinado que entrena Marcelo Bielsa, puede perderse la Copa del Mundo por lesión.

El centrocampista de Flamengo, que se recupera de una fractura en la clavícula derecha que sufrió a finales de abril, y de la que tuvo que ser operado, se retiró del entrenamiento de este martes con molestias en uno de sus gemelos.

El ‘10’ de Uruguay será sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la lesión muscular y conocer si puede puede disputar el Mundial o tiene que abandonar la concentración de la selección charrúa.

??? AHORA: golpe para la selección uruguaya: Giorgian De Arrascaeta se desgarró y está con un pie afuera del Mundial.



? Lo cuenta @RodrigoRomano76 pic.twitter.com/mssRZpQ8iQ — Telemundo (@TelemundoUY) June 2, 2026

Mediocampista clave para Uruguay

De Arrascaeta es el jugador más diferencial que tiene Bielsa y sobre él gira todo el juego de su selección. Si no pudiera contar con el futbolista de Flamengo, el potencial ofensivo de Uruguay disminuiría de forma considerable

No hay en la lista de La Celeste otro futbolista de su nivel ni capaz de crear juego y desequilibrar al rival en el centro del campo y la mediapunta.

Según establece el reglamento de la Copa del Mundo, “un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un futbolista de la lista previa en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA”.

Encuadrada en el grupo H del Mundial, junto a España, Cabo Verde y Arabia, Uruguay debutará el lunes 15 contra el combinado saudí. Esto significa que Uruguay tiene hasta el día 14 para sustituir a De Arrascaeta. El día 21 se enfrentará a Cabo Verde y el 26 a España en Guadalajara (México).

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