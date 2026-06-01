Gilberto Mora se convertirá en el mexicano más joven en un Mundial tras convocatoria de Javier Aguirre

Javier Aguirre definió casi en la madrugada del lunes la lista final de México para el Mundial 2026. La convocatoria de sus 26 guerreros se hizo con un video en redes sociales.

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Gilberto Mora, a sus 17 años, tendrá su primera Copa Mundial. La joya se convertirá en el jugador mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo (17 años) y romperá el récord de Manuel Rosas (18 años) quien lo sostuvo desde Uruguay 1930.

Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es hijo del exfutbolista y entrenador Gilberto Mora Olayo. Fue reclutado desde muy pequeño por las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana.

Mora pudo acumular más de 5,600 minutos en categorías inferiores con 36 goles en 86 partidos. Su carrera ha sido precoz, pues con 15 años, 10 meses y 4 días, bajo la dirección de Juan Carlos Osorio en Xolos, debutó en primera división.

Ocurrió el 18 de agosto de 2024. Tan solo 12 días después anotó su primer gol profesional. En el Torneo Clausura 2025 jugó 15 partidos, con un gol y una asistencia, consolidándose como titular.

En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, el mediocampista se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la selección mexicana en un partido oficial.

Mora fue titular en su debut con la selección mexicana con apenas 16 años y 257 días, jugó 73 minutos. Esto, debido a la lesión de rodilla de Luis Chávez.

El futbolista dejó atrás la marca impuesta por Luis Pérez, quien debutó con 17 años y 309 días. En tercer puesto, quedó el ahora entrenador auxiliar de la selección, Rafa Márquez, quien se estrenó a los 17 años y 327 días.

Mora rompió el récord de Pelé y Lamine Yamal para convertirse en el jugador más precoz en conquistar un título internacional con 16 años y 265 días.

La convocatoria incluye al veterano Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial, además de una base consolidada entre Europa y la Liga MX.

El veterano entrenador confirmó el descarte de Diego Lainez y Marcel Ruiz en el mediocampo. Aguirre apostó por experiencia y estabilidad.

Aunque inicialmente la lista estaba programada para darse a conocer este lunes 1 de junio, ajustes de último minuto adelantaron la convocatoria.

No solo somos 26? Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Ochoa sumará su sexta Copa Mundial, lo que lo convierte en el único futbolista mexicano con este récord, superando a Antonio Carbajal. Acompañan Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

Cabe recordar que Luis Malagón se cayó del Mundial por una rotura del tendón de Aquiles en un partido de la Concachampions con el Club América.

12 de los 26 elegidos por el Vasco Aguirre son futbolistas que ya han tenido al menos una convocatoria mundialista en su carrera, pero no todos han sumado minutos, como es el caso de Luis Romo y Johan Vásquez.

Lista oficial de 26 jugadores de México para el Mundial 2026

Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora y Luis Chávez.

Atacantes: Roberto Alvarado, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio contra Sudáfrica.

Se espera que alrededor de 50,000 sudafricanos viajen al Mundial 2026 para el encuentro inaugural del 11 de junio.



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