Marcelo Flores confirma que se pierde el Mundial 2026 con Canadá por rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla

Poco más de 24 horas después de la escalofriante escena que regaló Marcelo Flores en la final de la Concachampions ante Toluca, los peores presagios se confirmaron.

El joven atacante, que se había enterado horas antes de su convocatoria al Mundial 2026 con Canadá, se cayó del certamen ecuménico debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

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En un parte médico, Tigres de la UANL anunció el diagnóstico e informó que la estrella será operada en los próximos días.

“Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días”, informó el club.

REPORTE MÉDICO



? Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días. pic.twitter.com/Spj66NfIam — Club Tigres ? (@TigresOficial) May 31, 2026

Posteriormente, Flores posteó un mensaje en sus stories de Instagram confirmando el peor de los presagios y lo devastado de salud emocional.

“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles, Perdí mi ACL. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el celular ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación; volveré más fuerte”, escribió.

Marcelo Flores confirms on his Instagram that he is out of the World Cup after tearing his ACL in the Champions Cup final last night.



Just brutal and heartbreaking for him and Canada’s most unique player.



A new call-up to come.https://t.co/naN4yh8t1L#CanMNT pic.twitter.com/dws0B6zmaA — Ben Steiner (@BenSteiner00) May 31, 2026

La lesión de Marcelo Flores

Marcelo, quien entró al encuentro en la segunda mitad, al minuto 63 se lesionó tan solo 15 minutos después, al 78’, en una acción individual dentro del área.

Flores terminaría regalando una imagen que hizo llevar las manos a la cabeza a más de uno. Justo al intentar un recorte, su rodilla se atoró en el césped y cayó de inmediato, fulminado de dolor y con un semblante en el rostro que reflejaba dolor y preocupación.

Aunque logró levantarse, pidió el cambio visiblemente afectado, con lágrimas y acompañado por Juan Pablo Vigón mientras dejaba el campo.

Georgetown, ON's Marcelo Flores suffered a non-contact knee injury in the Concacaf Champions Cup Final. The midfielder was named to CANMNT's #FIFAWorldCup squad on Friday.



If Flores is to miss the World Cup due to injury, Canada has a provisional squad of 55 players they can use? pic.twitter.com/SyjiUHXykO — TSN (@TSN_Sports) May 31, 2026

Flores había entrado en la lista de seleccionados de Canadá para el Mundial 2026 el pasado viernes.

Canadá debuta el viernes 12 de junio en Toronto, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, el combinado canadiense completará su participación en la fase de grupos midiéndose ante Qatar y Suiza dentro del Grupo B.



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