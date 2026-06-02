Nuevas reglas para préstamos estudiantiles entrarán en vigor en julio de 2026

El sistema de préstamos estudiantiles de Estados Unidos tendrá una de sus transformaciones más importantes en años a partir del 1 de julio de 2026. Los cambios afectarán tanto los límites de endeudamiento como las opciones de pago disponibles para millones de estudiantes y prestatarios actuales.

Las modificaciones forman parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, promulgada por el presidente Donald Trump el año pasado.

Según el Departamento de Educación, las nuevas medidas buscan simplificar el sistema de préstamos y ayudar a controlar una deuda estudiantil que actualmente ronda los $1.9 billones, de acuerdo con datos de LendingTree.

Expertos advierten sobre el alcance de los cambios

Sarah Austin, analista de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes (NASFAA, por sus siglas en inglés), señaló que la magnitud de la reforma es inusual.

“Estos son los cambios más grandes que hemos visto a esta escala en mucho tiempo”, afirmó.

Las autoridades y especialistas recomiendan que los prestatarios mantengan contacto con las empresas administradoras de sus préstamos y revisen cuidadosamente cualquier notificación relacionada con sus cuentas.

Winston Berkman-Breen, director legal del grupo Protect Borrowers, hizo un llamado a quienes han dejado de seguir el estado de sus préstamos durante años.

“Si no has prestado atención a tus préstamos durante cuatro, cinco o seis años, es totalmente comprensible. Pero ahora es el momento de asegurarte de que tu información de contacto esté actualizada”, dijo.

También añadió:”Asegúrate de tener acceso a tu cuenta en studentaid.gov“.

Uno de los cambios más importantes afectará la cantidad de dinero que estudiantes y familias podrán solicitar.

Padres ya no podrán pedir préstamos ilimitados

El programa Parent PLUS permitía a los padres financiar prácticamente la totalidad del costo universitario de sus hijos.

A partir del 1 de julio de 2026, los nuevos límites serán:

–Máximo de $20,000 por año.

–Máximo acumulado de $65,000 por estudiante.

Cambios para estudiantes de posgrado

Los estudiantes de maestría seguirán pudiendo solicitar hasta $20,500 anuales.

Sin embargo, se establecerá un nuevo límite total de $100,000 por programa académico.

Además, los nuevos prestatarios dejarán de tener acceso a los préstamos Graduate PLUS, que anteriormente permitían financiar la totalidad del costo de asistencia.

Las personas que ya cuentan con préstamos Graduate PLUS podrán conservar ese beneficio gracias a una cláusula de protección incluida en la legislación.

Nuevos límites para carreras profesionales

La ley también impone restricciones a estudiantes que cursen programas considerados profesionales por el Departamento de Educación.

Entre ellos se encuentran:

–Medicina.

–Derecho.

–Farmacia.

–Medicina veterinaria.

–Quiropráctica.

–Optometría.

–Medicina osteopática.

–Podología.

–Teología.

–Psicología clínica.

Para estos estudiantes se aplicarán los siguientes topes:

–$50,000 por año.

–$200,000 como máximo total.

La medida ha generado críticas, especialmente desde el sector de enfermería, cuyos representantes argumentan que podría agravar la escasez de personal médico.

No obstante, el Departamento de Educación sostiene que 95% de los estudiantes de enfermería no se verán afectados por las nuevas restricciones.

Habrá un límite total de por vida

Salvo algunas excepciones específicas, cualquier persona que reciba préstamos federales a partir del 1 de julio de 2026 estará sujeta a un límite vitalicio de endeudamiento.

El monto máximo será de $257,500 por prestatario.

Berkman-Breen explicó: “Es por prestatario, por lo que a lo largo de toda tu experiencia educativa, sumando estudios de licenciatura y posgrado, ese será tu límite”.

Se reducen las opciones de pago

Otra de las reformas más importantes afecta los planes de reembolso.

Quienes soliciten nuevos préstamos federales después del 1 de julio de 2026 tendrán únicamente dos opciones:

–Plan Estándar Escalonado (Tiered Standard Plan).

–Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP, por sus siglas en inglés).

Además, quienes ya tengan préstamos vigentes pero soliciten uno nuevo después de esa fecha también quedarán sujetos a las nuevas reglas.

Qué pasará con quienes ya tienen préstamos

Los prestatarios actuales que no soliciten nuevos préstamos podrán continuar utilizando los planes existentes:

–Standard Repayment Plan.

–Extended Repayment Plan.

–Graduated Repayment Plan.

–Income-Based Repayment (IBR).

–Pay As You Earn (PAYE).

–Income-Contingent Repayment (ICR).

También podrán optar por cambiarse al nuevo plan RAP.

Sin embargo, los programas PAYE e ICR serán eliminados gradualmente.

Las personas inscritas en esos planes deberán cambiar a otra modalidad antes del 1 de julio de 2028.

Austin explicó: “Podrían elegir entre los planes existentes (estándar, extendido, gradual, IBR) o podrían inscribirse en RAP si es después del 1 de julio de 2026”.

El plan SAVE también desaparecerá

La legislación también pone fin al programa SAVE (Saving on a Valuable Education), creado durante la administración Biden.

Actualmente, alrededor de 7.2 millones de personas están inscritas en SAVE y han permanecido durante dos años sin realizar pagos debido a las disputas legales que rodean al programa.

El plan será eliminado oficialmente en julio de 2028.

Antes de esa fecha, los administradores de préstamos comenzarán a notificar a los participantes para que elijan una nueva opción de pago.

Según Austin, quienes estén inscritos en SAVE recibirán avisos alrededor del 1 de julio de 2026 y tendrán 90 días para seleccionar un nuevo plan.

“Si no hacen nada durante ese período de 90 días, el administrador del préstamo los colocará automáticamente en el plan estándar”, explicó.

Cambian las reglas para las Becas Pell

La ley también modifica los requisitos del programa Pell Grant, la principal ayuda federal para estudiantes de bajos ingresos.

Bajo las nuevas normas:

–Los estudiantes que reciban becas o ayudas externas suficientes para cubrir el costo de asistencia ya no podrán recibir fondos Pell adicionales.

–Se elimina una laguna legal conocida como “Pellionaire loophole”.

Austin explicó que anteriormente una persona podía tener activos elevados pero ingresos bajos y aun así calificar para una Beca Pell.

Por ejemplo:

–Un estudiante con $1 millón en activos pero ingresos anuales de $10,000 podía técnicamente cumplir los requisitos.

Más acceso para programas cortos de capacitación

No todas las modificaciones implican restricciones.

La ley ampliará el acceso a las Becas Pell para estudiantes inscritos en programas cortos de capacitación laboral.

Podrían beneficiarse áreas como Asistencia de Enfermería, Educación Infantil Temprana, Mecánica Automotriz y otros empleos de alta demanda.

Anteriormente, estos programas debían durar al menos 15 semanas y ofrecer 600 horas de instrucción para ser elegibles.

El Departamento de Educación señaló: “A partir del 1 de julio de 2026, los estudiantes podrán recibir Becas Pell para inscribirse en programas educativos de corto plazo y alta calidad que los preparen para empleos de alta habilidad, altos salarios y gran demanda”.

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