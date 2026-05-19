Generación Z deja la universidad: oficios técnicos ya pagan hasta $20,000 más

Cada vez más jóvenes en Estados Unidos están cuestionando una decisión profesional que durante décadas fue prioritaria: ir a la universidad para conseguir mayor estabilidad financiera. Hoy, los estudiantes enfrentan dificultades como matrículas elevadas, deuda estudiantil creciente y empleos profesionales que no siempre garantizan buenos salarios. Por ello, miles de jóvenes de la Generación Z están incursionando por caminos mucho más cortos y rentables.

La alternativa que les está generando mejores resultados son los oficios técnicos y trabajos especializados en áreas como electricidad, climatización, construcción, soldadura o mantenimiento industrial, donde algunos salarios superan los ingresos iniciales de muchos graduados universitarios, con rangos de $55,000 a $80,000 al año y diferencias de hasta $20,000 anuales, en menos tiempo de preparación y sin arrastrar deudas que superan los $37,000 en promedio.

La mitad de la Generación Z se arrepiente de ir a la universidad

Una encuesta de Indeed sobre graduados de la Generación Z en EE.UU. realizada en marzo de 2025 reveló que una parte importante de estos jóvenes siente que el modelo universitario tradicional no cumplió sus promesas y el 51% de los encuestados dijo que su título universitario fue “una pérdida de dinero” o no valió la pena al comparar costos, salarios y oportunidades reales. En comparación, solo el 41% de millennials y el 20% de baby boomers comparte esta percepción.

En Nueva York, donde el costo de matrícula y vivienda es especialmente alto, esta percepción se intensifica. Para muchos jóvenes hispanos de primera generación, la universidad no solo implica endeudarse, sino también dejar de aportar ingresos al hogar durante varios años, algo difícil de sostener en familias con restricciones financieras.

¿Cuánto se gana con oficios técnicos en Nueva York?

Los datos salariales confirman por qué tantos jóvenes están optando por trabajos técnicos. De acuerdo con plataformas de empleo y comparadores de salarios:

Un técnico laboral en Nueva York puede ganar alrededor de $80,000 al año .

en Nueva York puede ganar alrededor de . Un técnico de precisión o service technician ronda los $51,000 a $55,000 anuales .

ronda los . Electricistas, técnicos de mantenimiento y trabajadores especializados en construcción superan con frecuencia los $60,000 al año, con posibilidades de aumento según su experiencia.

Para un joven hispano, estos rangos representan una entrada rápida a la clase media trabajadora, pero sin la carga de pagar un préstamo estudiantil que reduce su capacidad de ahorro.

¿Por qué muchos jóvenes cuestionan la idea de ir a la universidad?

La Generación Z creció viendo a sus familiares trabajar largas jornadas, muchas veces en empleos informales o subpagados. Por ello, al llegar el momento de decidir, la pregunta es contundente: ¿vale la pena endeudarse por un título si el mercado local solo ofrece salarios de entrada similares a los de algunos oficios técnicos?

En barrios latinos, no es raro encontrar jóvenes que combinan cursos técnicos, trabajos de medio tiempo y formación en línea. Esto permite atender diferentes objetivos y prioridades: pagar la renta, enviar remesas y ahorrar algo, no esperar años a que un título se traduzca en un salario competitivo.

Ventajas concretas de los trabajos técnicos en Nueva York

Entre las razones que empujan a la Generación Z hacia oficios técnicos en el estado destacan:

Menos deuda: muchos programas en community colleges y centros técnicos son más baratos que una universidad de cuatro años y se pueden cubrir con ayuda financiera o trabajo parcial.

muchos programas en community colleges y centros técnicos son más baratos que una universidad de cuatro años y se pueden cubrir con ayuda financiera o trabajo parcial. Ingreso más rápido: en uno o dos años se puede ganar entre $50,000 y $60,000 anuales , monto que ya supera a muchos trabajos iniciales para graduados en áreas saturadas.

en uno o dos años se puede ganar entre , monto que ya supera a muchos trabajos iniciales para graduados en áreas saturadas. Alta demanda local: sectores como construcción, mantenimiento, logística, salud y tecnología necesitan personal técnico de forma constante en Nueva York.

Para jóvenes hispanos que son el principal apoyo económico de su familia, estas ventajas pueden ser más importantes que el prestigio de contar con un diploma universitario.

Riesgos de renunciar al título universitario

No obstante, el camino técnico también tiene riesgos. Quienes descartan la universidad pueden quedar fuera de empleos que todavía exigen título de cuatro años, como muchas posiciones de gestión, algunas plazas en el sector público y profesiones reguladas.

Además, en Nueva York hay una gran oferta de programas y escuelas privadas de calidad desigual. Sin una buena investigación previa, un joven puede pagar cursos caros que los empleadores no reconocen y pierden tiempo y dinero sin obtener las certificaciones adecuadas. Para las familias hispanas, que enfrentan barreras de idioma e información, este riesgo es especialmente alto.

¿Qué pueden hacer hoy las familias hispanas para la formación de sus hijos?

La decisión no necesariamente es de “todo o nada”. Hay pasos prácticos que padres e hijos pueden tomar:

Comparar los salarios de carreras universitarias vs. oficios técnicos en la ciudad donde viven

en la ciudad donde viven Verificar la acreditación y reputación de community colleges, centros técnicos y programas de certificación

de community colleges, centros técnicos y programas de certificación Preguntar por aprendizajes pagados (apprenticeships) en oficios como electricidad, plomería, soldadura, HVAC o técnico en salud

en oficios como electricidad, plomería, soldadura, HVAC o técnico en salud Explorar programas de ayuda financiera y becas dirigidas a estudiantes de primera generación o de origen hispano

y becas dirigidas a estudiantes de primera generación o de origen hispano Considerar rutas mixtas: empezar con un oficio técnico, acumular experiencia y, si se desea, cursar la universidad con mayor estabilidad económica

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la formación para el empleo de la Generación Z

¿La Generación Z está dejando de ir a la universidad?

La asistencia universitaria no desaparece, pero crece el porcentaje de jóvenes que cuestiona el modelo de cuatro años, sobre todo cuando la deuda puede superar los beneficios inmediatos.

¿Cuánto puede ganar un joven hispano en un oficio técnico en Nueva York?

Dependiendo del área, un técnico laboral puede alcanzar $80,000 anuales, mientras otros técnicos especializados rondan los $50,000 a $60,000 al año, sin deuda universitaria.

¿Qué riesgos hay si no se obtiene un título universitario?

Se limitan ciertas opciones de empleo y ascenso en empresas que exigen título y se depende más de la experiencia y certificaciones técnicas. Por eso es clave elegir programas reconocidos.

¿Se puede combinar un trabajo técnico con estudios universitarios después?

Sí. Muchos jóvenes comienzan en un oficio para ganar estabilidad y luego cursan carreras universitarias en línea o a tiempo parcial, financiadas con su propio salario.

Conclusión

La decisión de la Generación Z de alejarse de la universidad tradicional hacia oficios técnicos mejor pagados es una respuesta económica a un entorno de altos costos y salarios inciertos. Para la comunidad hispana, este cambio puede ser una vía realista para mejorar ingresos sin quedar atrapada en deudas estudiantiles.

Pero deben optar por programas serios y con salida laboral comprobada. En un entorno donde cada dólar cuenta, planear la ruta educativa es una estrategia de protección financiera familiar.

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