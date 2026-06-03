España confía en tener a Lamine Yamal para primer partido de Mundial 2026

España es una de las favoritas al Mundial 2026 y espera contar con Lamine Yamal desde el primer partido, mientras sigue progresando de su lesión.

Luis De La Fuente, entrenador de la selección de España, informó que si no surge otro contratiempo, Yamal debería estar listo para el debut el próximo 15 de junio.

“Si no hay cambios, podría estar listo para jugar el 15 de junio”, dijo De la Fuente. “Eso no significa que vaya a jugar seguro, ya veremos. Quizás juegue unos minutos, quizás solo entrene para que mejore su condición física para el segundo partido. Tendremos que evaluarlo”.

Lamine Yamal won't be wearing the iconic No.? at the 2026 World Cup, sparking rumors of a rift that Dani Olmo has since denied ???



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Yamal sufrió una grave lesión el 22 de abril con el Barcelona que lo marginó por el resto de la temporada con el conjunto azulgrana.

Esta semana dijo que temía perderse el Mundial y rezó para poder recuperarse a tiempo para el torneo que comienza el 11 de junio en Norteamérica.

La Furia jugará un amistoso este miércoles ante Irak, un partido que tampoco contará con la presencia de Nico Williams y Víctor Muñoz, ambos con molestias físicas.

Lamine Yamal y el miedo de perderse el Mundial 2026

Lamine Yamal reconoció que el pasado 22 de abril tuvo “miedo” de perderse el Mundial tras dejar el campo por lesión durante el partido ante el Celta de Vigo.

“Me acuerdo de la secuencia en la que me lesioné. Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial y sabía que era una lesión de isquiotibial que nunca había tenido pero que poco tiempo no era.

“Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar”, aseguró.

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