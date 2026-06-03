México se toma la foto oficial para el Mundial 2026 con Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán como invitados de lujo

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la selección de México se tomó la foto oficial de la competición en compañía de la leyenda del boxeo Julio César Chávez y el presidente del CMB Mauricio Sulaimán.

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¡Visita de alto impacto! ??@Jcchavez115 visitó a nuestros seleccionados durante su preparación para la Copa del Mundo y de paso dejó algunos tips. ?#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/cDiZsiiVsn — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 3, 2026

Sulaimán y Chávez acudieron al Centro de Alto Rendimiento acompañado por el director deportivo de la selección mexicana, Duilio Davino, y el entrenador Javier Aguirre para compartir con los jugadores

Tanto Chávez como Sulaimán compartieron unas palabras con la plantilla. La leyenda del boxeo, que además regaló guantes autografiados a los seleccionados, habló de pie junto a la leyenda Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

“Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos. Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o más ágil. No bajen los brazos y sueñen en grande”, dijo

Casi en la misma línea se expresó Mauricio Sulaimán, quien subrayó las similitudes entre el boxeo y el fútbol. Durante la visita, destacó que ambos deportes comparten valores esenciales: disciplina, sacrificio, trabajo en equipo y un profundo sentido de orgullo nacional.

“Es todo un honor estar junto a la máxima gloria del boxeo mexicano. Que cada gota de sudor y cada lágrima, que todo su esfuerzo valgan la pena. Que Dios los bendiga, que viva México”, expresó.

Como gesto de cortesía, la Federación Mexicana de Fútbol entregó a Sulaimán y Chávez camisetas oficiales personalizadas con sus apellidos y el número 26, un guiño al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La jornada cerró con una fotografía oficial que reunió a toda la delegación y a los dos invitados de honor, una postal que, según coincidieron los asistentes, selló una noche que fortaleció la cohesión del grupo.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio contra Sudáfrica.



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