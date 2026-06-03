México se toma la foto oficial para el Mundial 2026 con Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán como invitados de lujo

La selección mexicana se tomó la foto oficial de la competición con la leyenda del boxeo Julio César Chávez y el presidente de la CMB, Mauricio Sulaimán

La selección de México se tomó la foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo de Antropología.

La selección de México se tomó la foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo de Antropología. Crédito: Selección de México | EFE

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Por  Alfredo Di Cesare

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la selección de México se tomó la foto oficial de la competición en compañía de la leyenda del boxeo Julio César Chávez y el presidente del CMB Mauricio Sulaimán.

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Sulaimán y Chávez acudieron al Centro de Alto Rendimiento acompañado por el director deportivo de la selección mexicana, Duilio Davino, y el entrenador Javier Aguirre para compartir con los jugadores

Tanto Chávez como Sulaimán compartieron unas palabras con la plantilla. La leyenda del boxeo, que además regaló guantes autografiados a los seleccionados, habló de pie junto a la leyenda Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

“Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos. Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o más ágil. No bajen los brazos y sueñen en grande”, dijo

Casi en la misma línea se expresó Mauricio Sulaimán, quien subrayó las similitudes entre el boxeo y el fútbol. Durante la visita, destacó que ambos deportes comparten valores esenciales: disciplina, sacrificio, trabajo en equipo y un profundo sentido de orgullo nacional.

“Es todo un honor estar junto a la máxima gloria del boxeo mexicano. Que cada gota de sudor y cada lágrima, que todo su esfuerzo valgan la pena. Que Dios los bendiga, que viva México”, expresó.

Como gesto de cortesía, la Federación Mexicana de Fútbol entregó a Sulaimán y Chávez camisetas oficiales personalizadas con sus apellidos y el número 26, un guiño al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La jornada cerró con una fotografía oficial que reunió a toda la delegación y a los dos invitados de honor, una postal que, según coincidieron los asistentes, selló una noche que fortaleció la cohesión del grupo.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio contra Sudáfrica.

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