Nueva York cerró gira de la Copa del Mundo en EE.UU.: Alcalde Mamdani recibió el trofeo

Nueva York cerró la gira de la Copa del Mundo en Estados Unidos con una celebración vibrante en el Museo Nacional de Historia, donde el alcalde Zohran Mamdani recibió el trofeo.

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La Copa del Mundo hizo su última escala en territorio estadounidense con una presentación que reunió a aficionados de distintas edades y nacionalidades.

El Museo Nacional de Historia se transformó en una especie de ‘fan zone’ donde los colores, las camisetas, banderas y música dieron vida a la locación.

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, que jugó en la MLS y fue campeón en Brasil 2014, fue el encargado de levantar el trofeo ante los asistentes.

Schweinsteiger recordó que incluso para los jugadores no siempre es sencillo estar tan cerca de la copa más codiciada del futbol.

“Los fans de hueso colorado, que tienen la posibilidad de estar tan cerca del trofeo, no es tan fácil, aun como jugador”, dijo.

El alcalde Zohran Mamdani recibió una réplica del trofeo como gesto simbólico por su apoyo e involucramiento en todo lo concerniente al certamen ecuménico.

También por ser, según los organizadores, uno de los mandatarios locales más identificados con el futbol entre las ciudades sede. “La grandeza de esta ciudad también se verá en la cancha”, expresó durante el evento.

En los últimos meses, el trofeo del Mundial ha tenido 75 paradas en todo el mundo durante 150 días. Empezó su recorrido el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudita.

El trofeo original de la Copa Mundial tiene como objetivo a 30 asociaciones miembros de la FIFA. La gira no ha sido solo por Estados Unidos; también recorrerá los otros dos países anfitriones del torneo: México y Canadá.

Tras su paso por Nueva York, el Tour del Trofeo continúa rumbo a México. La Ciudad de México será la última parada internacional, donde el público podrá acercarse al trofeo del 5 al 8 de junio en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.



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