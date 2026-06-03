Microplásticos en la cocina: la amenaza invisible para la salud que llegó a tu hogar

Cada mañana, millones de personas en todo el mundo beben agua de botellas desechables, calientan comida en recipientes plásticos o preparan café y té en envases que terminan en la basura tras un solo uso. Sin saberlo, también ingieren microplásticos: partículas microscópicas que ya contaminan el agua, los alimentos y el aire.

En Queens, Dino García comenzó a replantearse esos hábitos después de leer investigaciones que detectaron estas partículas en órganos humanos. Desde entonces, reemplazó envases y utensilios en su cocina. “Pensé que el plástico solo era basura visible, pero nunca imaginé que podía terminar en mi comida y hasta dentro de mi cuerpo”, dijo. “Empecé por cambiar las tablas de cortar, las botellas reutilizables y los recipientes donde calentábamos comida”, agregó.

Muchos de esos microplásticos provienen de objetos comunes presentes en casi cualquier cocina: tablas de cortar, envases para calentar comida, botellas reutilizables deterioradas, bolsas de té, cápsulas de café, sartenes antiadherentes dañadas y tuberías de PVC (policloruro de vinilo).

La cocina se ha convertido en uno de los principales puntos de exposición a microplásticos dentro del hogar. Las bolsitas de té no contienen solo té: según un estudio de la Universidad McGill publicado en Environmental Science & Technology, una sola bolsita puede liberar hasta 11.6 mil millones de partículas microplásticas en una taza de agua caliente. En Nueva York, el tema ya forma parte de la discusión pública sobre la calidad del agua potable: en enero de 2026, el Concejo Municipal presentó una propuesta para exigir pruebas de microplásticos en el sistema de agua de la ciudad.

¿Qué son microplásticos?

Hoy en día, es muy común encontrar restos de microplásticos en el agua. /Shutterstock Crédito: Shutterstock

Los microplásticos son fragmentos diminutos que se desprenden de productos cotidianos como botellas, envases, ropa sintética o neumáticos al degradarse con el tiempo. Investigadores de Stanford Medicine han detectado microplásticos en la sangre humana, los pulmones, el corazón y la placenta.

El impacto del PVC en comunidades vulnerables

Organizaciones ambientales como PVC Watch de GreenLatinos advierten que la producción y degradación del PVC, un plástico ampliamente utilizado en tuberías, envases y materiales de construcción, están vinculadas al cloruro de vinilo, un químico clasificado como carcinógeno humano conocido, es decir, una sustancia cuya capacidad de causar cáncer está científicamente comprobada. “La exposición crónica al cloruro de vinilo aumenta el riesgo de cáncer, contribuye a defectos de nacimiento y puede causar daño neurológico permanente, creando un ciclo de contaminación ambiental que afecta desproporcionadamente a las comunidades latinas y de bajos ingresos”, advirtió la doctora Val

Z. Schüll, Directora del Programa de Equidad del Agua y Océanos de GreenLatinos.

Un informe de Clean Air Task Force de 2016 encontró que casi 1.8 millones de latinos viven en condados donde la contaminación tóxica de instalaciones petroleras y petroquímicas supera el nivel de riesgo de cáncer considerado preocupante por la EPA.

Datos recopilados por PVC Watch también señalan que comunidades latinas en California, Illinois y el medio oeste del país viven cerca de corredores industriales y plantas petroquímicas vinculadas al PVC.

¿Qué pueden hacer las familias?

-Aunque evitar por completo los microplásticos es prácticamente imposible, investigadores y expertos en salud pública aseguran que pequeños cambios dentro del hogar pueden ayudar a reducir la exposición diaria.

“Lo primero fue dejar de meter plástico al microondas”, contó García. “No cambiamos toda la cocina de un día para otro, pero empezamos por lo más básico”.Entre las recomendaciones de especialistas como la doctora Tracey Woodruff de la UCSF están:

–Evitar recalentar comida en recipientes plásticos, incluso si dicen “microwave safe”.

-Reemplazar botellas y envases deteriorados por vidrio o acero inoxidable.

–Reducir o eliminar el uso de bolsitas de té con plástico y cápsulas de café desechables.

–Cambiar tablas de cortar plásticas por madera, vidrio o bambú, y los utensilios sintéticos por metal o madera.

–Desechar sartenes antiadherentes rayadas o dañadas.

-Limitar el uso de plásticos de un solo uso en la cocina, en especial en contacto con calor o alimentos grasos.

Para organizaciones como PVC Watch de GreenLatinos, el problema no se limita a hábitos individuales. El sitio recopila mapas, investigaciones y recursos sobre cómo la producción de PVC y otros plásticos afecta desproporcionadamente a comunidades latinas y de bajos ingresos cercanas a corredores industriales y plantas petroquímicas.

Reducir la exposición total puede ser difícil, pero pequeños cambios pueden disminuir la cantidad de partículas que terminan en el agua, la comida y el aire dentro del hogar. En casa de Dino García, el cambio comenzó reemplazando objetos que durante años parecieron inofensivos.

Johani Ponce es periodista venezolana que escribe sobre asuntos del medio ambiente.