¿Desayuno ideal? Por qué la arepa con queso y mantequilla ofrece un balance nutricional completo

La arepa con mantequilla y queso, o una tortilla con mantequilla y queso, es un plato completo que ofrece un balance nutricional ideal por contener todos los grupos moleculares, según un doctor en bioquímica y nutrición humana.

El doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, explica que esta sencilla comida es un alimento completo, siempre y cuando no haya convergencias moleculares; es decir, que no se repitan alimentos del mismo grupo en el plato.

Sin embargo, el experto aclara ciertos puntos para garantizar los principios de la alimentación molecular, los cuales, aunque son sencillos, resultan claves para que realmente sea un plato nutritivo y saludable.

“Un punto de honor es usar mantequilla, no confundirla con la margarina; si utilizamos el queso, no mezclarlo con huevo, y si utilizamos, por ejemplo, la harina para hacer la tortilla o la arepa, intentar no usar otro carbohidrato“.

El error más común al comer arepas y tortillas en el desayuno

El plátano verde es un excelente sustituto del maíz, así que puedes usarlo para preparar tortillas o arepas. Crédito: Shutterstock

Ramírez destaca que uno de los desayunos más populares en América Latina son las arepas o las tortillas, las cuales, por lo general, se acompañan de forma incorrecta con otros alimentos del mismo tipo.

La regla de oro es que tanto las arepas como las tortillas se deben elaborar con un solo carbohidrato, el de tu preferencia:

Maíz (que puede ser de color blanco, amarillo o, en algunos países, morado).

(que puede ser de color blanco, amarillo o, en algunos países, morado). Trigo, yuca u otras opciones para el caso de las tortillas.

Por su parte, el queso aporta proteína y es rico en aminoácidos altamente biodisponibles. Esto forma parte del grupo molecular de las proteínas que, al combinarse con la tortilla o arepa, genera una sinergia correcta entre un grupo que aporta carbohidrato y otro que aporta proteína.

Otros expertos, como Davita, afirman que este plato es apto para personas con enfermedad renal crónica sin diálisis (o en prediálisis) y para pacientes diabéticos, ya que tiene un excelente perfil nutritivo:

Calorías: ~356 kcal

~356 kcal Proteína: 15 g (30% VD)

15 g (30% VD) Carbohidratos: 49 g (17% VD)

49 g (17% VD) Grasa total: 14 g (22% VD)

14 g (22% VD) Calcio: 279 mg

279 mg Fósforo: 276 mg

276 mg Potasio: 22 mg

Mantequilla vs. margarina: el secreto de la grasa saludable

El organismo humano necesita del consumo de grasas para absorber los nutrientes, añadir un toque de mantequilla es una buena opción y también producen un efecto saciante. Crédito: Shutterstock

La mantequilla es el tercer ingrediente para configurar la fórmula ganadora de este desayuno gracias a su aporte de grasa de origen animal, clave en la alimentación molecular.

Es vital no confundir la mantequilla con la margarina, ya que son alimentos totalmente diferentes. La margarina es básicamente una grasa de origen vegetal hidrogenada, un tipo de componente que no se recomienda dentro de los grupos de la alimentación molecular. Puedes elegir mantequilla clarificada (ghee) o una mantequilla industrializada; lo verdaderamente importante es que, idealmente, no tenga sal.

Un error frecuente es combinar la arepa con mantequilla y queso con otros carbohidratos como las frutas. Mezclar dos alimentos de un mismo grupo (en este caso, carbohidratos) genera un mayor impacto en los picos de insulina en sangre.

¿Cómo complementar este desayuno con arepa de forma correcta?

Arepa con mantequilla y queso es una opción eficiente y nutritiva para empezar el día. Crédito: Shutterstock

Para complementar el plato, Ramírez sugiere incorporar elementos del grupo de alimentos libres, los cuales aportan volumen sin alterar el balance molecular:

Vegetales permitidos.

permitidos. Una pizca de sal añadida .

. Bebidas como té, infusión herbal, café o cacao en agua (chocolate sin leche).

Más allá de las creencias populares sobre el consumo de arepas, es experto explica que este desayuno tiene “con todos los nutrientes esenciales que van a ser de beneficio para la salud de las personas que, regularmente, tienden a consumirlo”.

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