Doral, la ciudad con más venezolanos en EE.UU., elige a un jefe policial con historial de arrestos migratorios

Matthew Castillo, un jefe policial que destacó por ejecutar arrestos migratorios en la ciudad de Miami Springs, fue seleccionado para dirigir el Departamento de Policía de Doral, la localidad con la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos.

Castillo anunció que asumirá el cargo el próximo 15 de junio, aunque su designación aún debe recibir la aprobación formal del Ayuntamiento de Doral en una reunión prevista para el 10 de junio.

El nombramiento ha llamado la atención debido al historial de Miami Springs en materia migratoria. Esa ciudad, donde Castillo continuará al frente de la Policía hasta su incorporación a Doral, figura entre los municipios con más arrestos relacionados con inmigración en Florida desde agosto del año pasado.

Con menos de 15,000 habitantes, Miami Springs se ubica como la segunda localidad del condado de Miami-Dade con más detenciones de este tipo y acumula 16 arrestos migratorios en ese período.

Sin embargo, Castillo rechazó que esas cifras sean resultado de operativos dirigidos específicamente contra inmigrantes.

Según explicó, las detenciones se produjeron durante investigaciones criminales relacionadas con delitos como trata de personas, narcotráfico, fraude, robo de vehículos o búsqueda de fugitivos.

“Cuando los agentes responden a incidentes delictivos (…) es natural que se produzcan encuentros relacionados con la inmigración como parte de ese proceso”, afirmó.

Doral descarta cambios en su política migratoria

La llegada de Castillo ocurre en una ciudad donde el tema migratorio tiene una sensibilidad especial por la amplia presencia de residentes venezolanos.

Doral cuenta con más de 81,000 habitantes y es considerada el principal enclave de la diáspora venezolana en Estados Unidos. De hecho, a la localidad se le ha puesto el nombre de “Doralzuela”.

Aunque la ciudad suscribió el acuerdo federal 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite a policías locales colaborar en tareas de control migratorio, hasta ahora no ha reportado arrestos bajo ese programa.

Ante las preguntas sobre un posible cambio de rumbo, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, aseguró que la incorporación del nuevo jefe policial no alterará las políticas actuales del municipio.

“No vamos a cambiar en absoluto ninguno de nuestros principios ni prácticas”, afirmó al diario Miami Herald.

Asumirá el cargo el 15 de junio

Castillo confirmó su llegada a través de un video publicado en Instagram, donde agradeció la confianza depositada en él para asumir la dirección de la fuerza policial.

“Me convertiré en el próximo jefe de policía de la ciudad de Doral”, expresó.

Si el Concejo Municipal ratifica la decisión la próxima semana, el funcionario tomará oficialmente las riendas del Departamento de Policía el 15 de junio, en sustitución de la actual dirección de la agencia.

Con información de EFE.