Ingeniero de Nueva York pasea perros en sus ratos libres y gana $6,000 extras al mes

Un ingeniero de Nueva York encontró una forma poco convencional de aumentar sus ingresos. Aunque trabaja asesorando proyectos de energía limpia para ejecutivos y organismos gubernamentales, también dedica parte de sus mañanas, tardes y fines de semana a pasear perros, una actividad que le genera alrededor de $6,000 mensuales adicionales.

Se trata de Coby Goodhart, de 28 años, quien lanzó el año pasado su propio negocio de paseo de mascotas, una iniciativa que, según contó a la revista People, ya le deja ingresos anuales superiores a seis cifras.

Combina la ingeniería con el cuidado de mascotas

Goodhart trabaja de tiempo completo como ingeniero y asesora en temas de energía limpia tanto al Departamento de Energía de Estados Unidos como a ejecutivos de alto nivel involucrados en proyectos multimillonarios.

Sin embargo, fuera de su jornada laboral también atiende a clientes de cuatro patas a través de su empresa Goodhart Dog Co.

El joven explicó que comienza a pasear perros antes de iniciar su trabajo principal, continúa durante su hora de comida y vuelve a hacerlo al finalizar su jornada. Además, trabaja los fines de semana.

“Es mucho trabajo, pero realmente me encanta”, dijo a People.

Hasta 20 perros al día

El crecimiento del negocio lo llevó a contratar a otro paseador para ayudarlo mientras él se encuentra trabajando como ingeniero.

Entre ambos llegan a pasear hasta 20 perros diariamente.

La empresa opera principalmente en la zona de Lower Manhattan, una de las áreas más exclusivas de Nueva York, donde Goodhart ha construido una cartera de clientes de alto poder adquisitivo.

Un servicio de lujo para dueños de mascotas

A diferencia de los paseadores tradicionales, Goodhart ofrece un servicio premium y ajusta sus tarifas según diversos factores, incluyendo el tamaño del perro, su comportamiento, la ubicación del cliente y los horarios requeridos.

“Es un servicio de lujo, así que cobro en consecuencia y me aseguro de que cada cliente lo perciba en la experiencia”, comentó.

Para promocionar su negocio utiliza redes sociales, pero también recurre a estrategias más tradicionales. Durante sus recorridos entrega tarjetas de presentación a porteros de edificios residenciales.

Según explicó, estos trabajadores suelen conocer a muchos residentes y pueden convertirse en una importante fuente de recomendaciones.

“Ellos conocen a todos en el edificio y están increíblemente bien conectados”, señaló.

Un negocio impulsado por las recomendaciones

Además de la publicidad en línea, Goodhart atribuye parte de su éxito al boca a boca y a la relación cercana que mantiene con sus clientes.

Su pasión por los animales y la imagen exclusiva de su servicio han contribuido a consolidar una reputación positiva en el mercado.

El fenómeno no es único. The New York Times reportó que algunos paseadores de perros en Nueva York también generan ingresos superiores a los seis dígitos anuales.

Uno de los casos citados por el periódico es el de Bethany Lane, propietaria de la empresa Whistle and Wag, quien cobra más de $35 por hora y se dedica de tiempo completo al cuidado de mascotas.

“Si le hubiera dicho a mi yo más joven que podía ganarme la vida cuidando perros, nunca me lo habría creído”, declaró Lane al diario.

No todos ganan esas cantidades

A pesar de estas historias de éxito, los ingresos elevados son la excepción y no la regla.

De acuerdo con Indeed, el salario promedio de un paseador de perros es de aproximadamente $19.89 por hora.

Alcanzar ingresos de seis cifras requiere una gran inversión de tiempo, tanto en el paseo de mascotas como en la administración del negocio y la atención a clientes.

Lo que se necesita para dedicarse a esta actividad

El portal especializado Time to Pet señala que quienes quieran dedicarse profesionalmente al paseo de perros deben disfrutar genuinamente trabajar con animales y estar dispuestos a pasar tiempo al aire libre bajo cualquier condición climática.

Goodhart destaca que las mascotas necesitan salir independientemente del clima.

“Lluvia, calor o frío, los perros igual necesitan sus paseos”, dijo.

Los expertos también recomiendan contar con seguros de responsabilidad civil para protegerse ante posibles accidentes o lesiones, además de mantener un registro detallado del historial médico y las necesidades particulares de cada mascota.

Asimismo, subrayan que el éxito en esta actividad depende tanto de la capacidad para relacionarse con los animales como de la habilidad para generar confianza con los dueños.

Para Goodhart, esa combinación ha convertido una afición en una fuente de ingresos que complementa exitosamente su carrera profesional.

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