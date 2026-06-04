Mundial 2026: 10 récords históricos de las Copas del Mundo que corren peligro

El Mundial 2026 está exactamente a una semana de empezar en una edición inédita de 48 selecciones.

A continuación, 10 récords en la historia de los Mundiales que puede cambiar en esta Copa del Mundo:

1 – Los seis Mundiales disputados de Messi y Cristiano

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi harán historia con seis Copas del Mundo disputadas dejando atrás a los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafa Márquez y el alemán Lothar Matthaüs.

El ‘Memo’ Ochoa, mientras, acude a su sexto Mundial, pero no jugó en Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010.

2 – Las 17 victorias de Klose, con Messi al acecho

El alemán Miroslav Klose ha sumado 17 victorias a lo largo de sus 24 partidos en la Copa del Mundo, desde Japón y Corea 2002 a Brasil 2014, pasando por Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Lionel Messi puede alcanzarlo con una victoria en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania.

3 – Los 16 goles de Klose, bajo la amenaza de Messi y Mbappé

Miroslav Klose posee el récord de goles con 16 anotaciones, una cifra que Messi y Mbappé pueden alcanzar en este mismo mundial.

Lionel Messi, con 13 tantos y el francés Kylian Mbappé, con 12 a sus 27 años, son los más cercanos.

4 – Los 2 ‘tripletes’ de Batistuta que también quieren Kane y Mbappé

Gabriel “Batigol” Batistuta es el único jugador con dos hat-trick en Copas del Mundo.

Una hazaña que persiguen cuatro de los atacantes que estarán presentes en Estados Unidos, Canadá y México 2026: el inglés Harry Kane, el francés Kylian Mbappé y los portugueses Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

5 – Las 3 finales de Cafú con Brasil, la expectativa de Messi y Mbappé

Cafú es el único jugador que ha disputado tres finales (1994, 1998 y 2002), siendo campeón en dos de ellas.

El francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi están al acecho, con dos finales cada uno.

6 – Los 10 partidos imbatidos de Shilton y Barthez, al alcance de Courtois

Los récords del inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez, los porteros que más encuentros sostuvieron su portería a cero en la fase final de los Mundiales con 10.

El belga Thibaut Courtois suma siete y tendrá la oportunidad de empatarlos en la primera fase ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

7 – Los 25 partidos de Helmut Schon, la aspiración de Didier Deschamps

En Argentina 1978, el seleccionador alemán estableció un registro con 25 partidos, que aún siguen inalcanzables. Los puede superar Didier Deschamps, al mando de Francia, si es capaz de llevar a ‘Les Bleus’ al menos hasta semifinales, una vez que ahora suma 19 choques al frente de su equipo en el Mundial.

8 – El gol de Pepe, el más longevo en Mundiales

El central portugués Pepe es el goleador con más edad en Mundiales, con 39 años, en un partido de las eliminatorias del Mundial.

Su récord puede ser ya cuestión de tiempo, porque su compatriota y amigo Cristiano Ronaldo, con 41 años; el croata Luka Modric, con 40, y el delantero bosnio Edin Dzeko, también con 40, se postulan para sobrepasarlo.

9 – El entrenador más longevo en una Copa del Mundo

Otto Rehaggel al frente de Grecia es el seleccionador con más edad en dirigir a un equipo en la fase final de la Copa del Mundo con 71 años

Miroslav Koubek, con 74 años, estará al mando con la República Checa en la primera jornada del grupo A ante Corea del Sur en Guadalajara, el 11 de junio.

La marca le durará al checo tres días, El 14 de junio, contra Alemania, el neerlandés Dick Advocaat, que regresó a finales de mayo al banquillo de Curazao, pasará a ser el más mayor, con 78 años.

10 – Marcus Rashford y un posible récord desde el banco

Denilson, extremo brasileño y del Betis, jugó 12 partidos en la Copa del Mundo, 11 de ellos desde el banquillo. Nadie jugó tantos encuentros partiendo como suplente en este torneo. El inglés Marcus Rashford, cedido la última campaña en el Barcelona por el Manchester United, puede alcanzarlo con 9.