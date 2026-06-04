Pronóstico del clima en Chicago para este jueves 4 de junio

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 4 de junio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) . Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3 durante el día y del 21 durante la noche. Además, Asimismo, se espera escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:17 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:21 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 58% por la mañana, 88% por la tarde y 58% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima