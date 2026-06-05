10 meses después aún sin identificar mujer en hospital en Queens, Nueva York

Desde agosto del año pasado la Policía de Nueva York busca identificar a una mujer mayor que fue hospitalizada de emergencia en Queens y para ello está solicitando la ayuda de la colectividad.

NYPD difundió ayer una fotografía de la paciente y la describió como una mujer negra, de entre 55 y 65 años aproximadamente, complexión delgada y cabello corto de color negro entrecano.

La víctima sufrió una emergencia médica en el vecindario Jamaica el sábado 23 de agosto de 2025, poco antes de las 3:15 p.m. Desde entonces permanece hospitalizada, sin poder comunicarse con los médicos ni con los investigadores.

La mujer esperaba un autobús de la MTA en la parada de las líneas Q42, Q83 y Q84 situada en la intersección de Archer Avenue y la calle 153, a una cuadra del Rufus King Park, cuando sufrió un episodio médico no detallado, recordó QNS.com. Fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde casi 10 meses después sigue sin ser identificada.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.