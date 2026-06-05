Con solo arroz, agua y sal: dos reconocidos chefs revelan el secreto para un arroz impecable

Conseguir un arroz perfecto y con una textura suelta es posible sin complicaciones, sin caldos y sin ingredientes difíciles de conseguir. Dos reconocidos chefs, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, han compartido en sus redes sociales sus mejores técnicas de cocina para preparar este básico de la gastronomía de forma sencilla, demostrando que no se necesita mantequilla ni especias para lograr un sabor superior. Se trata de dos métodos ideales para principiantes que buscan resultados profesionales en casa.

El método de la precisión: el secreto de Jordi Cruz

El chef con estrella Michelin, Jordi Cruz, basa el éxito de su plato en una técnica precisa con cantidades medidas al milímetro y el uso de arroz redondo. El chef catalán tiene un lema clave para la cocina: “precisión, orden y nada más”.

Esta preparación es ideal para usar como guarnición o para futuros salteados. El ingrediente estrella es el arroz de grano redondo, elegido específicamente para obtener un resultado suelto y brillante.

Para replicar el arroz perfecto de Cruz, necesitas los siguientes ingredientes:

500 gramos de arroz redondo

600 mililitros de agua

5 gramos de sal

Paso a paso para la técnica de Jordi Cruz

Paso 1: lava el arroz con abundante agua hasta que esta salga completamente transparente. Este paso es crucial, ya que permite eliminar el exceso de almidón para que los granos queden bien sueltos.

lava el arroz con abundante agua hasta que esta salga completamente transparente. Este paso es crucial, ya que permite para que los granos queden bien sueltos. Paso 2: agrega el arroz en una olla junto con los 600 mililitros de agua y los 5 gramos de sal. Mezcla bien para integrar los elementos.

agrega el arroz en una olla junto con los 600 mililitros de agua y los 5 gramos de sal. Mezcla bien para integrar los elementos. Paso 3: la técnica de cocción es el punto más importante. Comienza llevando la olla a fuego fuerte durante 4 minutos. Pasado ese tiempo, baja el fuego al mínimo y cocina por 10 minutos más. Finalmente, apaga el fuego y deja reposar el arroz durante 5 minutos sin destapar la olla.

La técnica del choque térmico: el estilo de Socorro Samantha

Con el método del choque térmico logras granos súper sueltos y firmes, perfectos para tu batch cooking de la semana. El secreto que los chefs no te cuentan para un salteado profesional. Crédito: Shutterstock

Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera comparte una alternativa diferente: cocinar el arroz al estilo de la pasta para evitar por completo que los granos se peguen.Para llevar a cabo esta receta, la creadora de contenido utiliza:

½ kilo de arroz blanco de grano redondo

Agua suficiente para la cocción

para la cocción Sal al gusto

Agua helada (fundamental para el choque térmico )

(fundamental para el ) Aceite o mantequilla (solo para el salteado final opcional)

Paso a paso para el método de Samantha

Paso 1: llena una olla grande con abundante agua y llévala a punto de ebullición. Cuando esté burbujeando con fuerza, añade el arroz.

llena una olla grande con abundante agua y llévala a punto de ebullición. Cuando esté burbujeando con fuerza, añade el arroz. Paso 2: cocina a fuego medio-alto y revuelve de vez en cuando para evitar que los granos se adhieran al fondo. Prueba el grano: en cuanto notes que está tierno, es la señal de que el arroz está listo.

cocina a fuego medio-alto y revuelve de vez en cuando para evitar que los granos se adhieran al fondo. Prueba el grano: en cuanto notes que está tierno, es la señal de que el arroz está listo. Paso 3: apaga el fuego, escurre el arroz de inmediato y sumérgelo en agua helada (o pásalo bajo un chorro de agua muy fría). Esto detiene la cocción por completo y elimina el almidón superficial.

apaga el fuego, escurre el arroz de inmediato y sumérgelo en (o pásalo bajo un chorro de agua muy fría). Esto detiene la cocción por completo y elimina el almidón superficial. Paso 4: extiende el arroz sobre una bandeja o superficie plana para que pierda toda la humedad posible y quede perfectamente oreado.

extiende el arroz sobre una bandeja o superficie plana para que pierda toda la humedad posible y quede perfectamente oreado. Paso 5: justo antes de servir, calienta un poco de aceite o mantequilla en una sartén y saltéalo para darle el toque crujiente y tibio final.

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