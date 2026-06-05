3 alimentos cotidianos que aceleran la resistencia a la insulina en silencio

Hay tres tipos de alimentos que empeoran la resistencia a la insulina: las bebidas azucaradas, las grasas saturadas y los ultraprocesados. Investigaciones como el Global Burden of Disease revelan que estos alimentos se encuentran entre los determinantes dietarios que causaron la mayor cantidad de muertes en el planeta a lo largo de varias décadas.

El doctor Mauricio González, especialista en diabetes, salud hepática y renal, cita el estudio para evidenciar que no se trata de satanizar ciertos grupos de alimentos, sino de contrastar con la evidencia científica.

“Esto es sumamente valioso porque quita de la fórmula la genética o el ambiente regional, hablándonos del impacto real de los alimentos en el ser humano”, agrega. En una charla en YouTube, el experto, radicado en Nueva York, revela las cinco causas principales de muerte por factores dietarios en el mundo:

Dietas altas en sodio .

. Dietas bajas en cereales integrales .

. Dietas bajas en frutas .

. Dietas bajas en vegetales .

. Dietas bajas en nueces y semillas.

Tres pilares para una nutrición saludable

González destaca que “a nivel de salud pública, es mucho más importante lo saludable que dejamos de comer, que lo malo que comemos de vez en cuando”.

Las recomendaciones de alimentación saludable coinciden con otros expertos en longevidad, quienes recomiendan hábitos saludables y una alimentación balanceada para vivir más años. El doctor pide poner atención a los siguientes tres puntos:

La cantidad importa: la moderación es la clave, ya que no es lo mismo consumir un helado dos veces al día, que uno semanal o mensualmente.

la moderación es la clave, ya que no es lo mismo consumir un helado dos veces al día, que uno semanal o mensualmente. El disfrute es salud: recompensarse dentro de los límites de la razón, hace que la alimentación se disfrute más, ya que no se siente restrictiva.

recompensarse dentro de los límites de la razón, hace que la alimentación se disfrute más, ya que no se siente restrictiva. Enfocarse en lo positivo: por ejemplo, elevar el consumo de vegetales a unos 370 gramos al día reduce un 23% el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, un 22% el riesgo de infarto agudo al miocardio y un 28% el riesgo de cáncer de esófago.

3 alimentos que disparan la insulina

La resistencia a la insulina no se trata de vivir con restricciones extremas, sino de aprender a elegir. Cambiar los azúcares libres por carbohidratos complejos y fibra es la estrategia más efectiva para mantener tu energía estable. Crédito: Shutterstock

La resistencia a la insulina —que algunos investigadores consideran una antesala de la diabetes, e incluso la vinculan con condiciones cerebrales llamándola “diabetes tipo 3″— es una condición donde el organismo pierde la capacidad de procesar adecuadamente esta hormona.

En términos biológicos, se le llama resistencia a la insulina cuando las células de los músculos, la grasa y el hígado no procesan la insulina como deberían, lo que genera que el páncreas produzca esta hormona en mayor cantidad para que logre entrar en los órganos. Este desequilibrio es un factor de riesgo para múltiples enfermedades crónico-degenerativas y cardiometabólicas.

1. Las bebidas azucaradas: Los reyes de la destrucción

Las bebidas azucaradas, por sus grandes cantidades de azúcar, son calorías líquidas que no generan saciedad y causan un impacto severo de glucosa en el torrente sanguíneo. Por estas características, el consumo de refrescos y jugos artificiales se vincula directamente al síndrome metabólico y a la diabetes tipo 2.

Un metaanálisis exhaustivo encontró que cada aumento de 250 ml al día (un vaso normal) de bebidas azucaradas se asocia con un aumento del 12% en el riesgo de obesidad y un aumento del 19% en el riesgo de diabetes tipo 2, explica el experto.

2. Alimentos ricos en grasas saturadas

El consumo de grasas saturadas afecta la composición de las membranas celulares e impacta negativamente las vías de señalización de la insulina. Al haber un exceso de grasas saturadas en la sangre, se acumulan intermediarios lipídicos tóxicos como el diacilglicerol y las ceramidas, evitando que la insulina funcione bien y desencadenando procesos inflamatorios.

¿Cuáles son las grasas saturadas? Químicamente, no tienen enlaces dobles en sus átomos de carbono, lo que las hace sólidas a temperatura ambiente; entre ellas encontramos la mantequilla, el queso, la carne roja y el aceite de palma. También existen otras fuentes de grasas saturadas donde pequeñas cantidades en nueces y algunos lácteos no se han vinculado directamente con estos daños metabólicos.

La idea no es dejar de consumir grasas, ya que son claves para el organismo, sino sustituirlas principalmente por grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas como el aceite de oliva, el aguacate, la chía, las almendras y el pescado.

3. Carnes procesadas: múltiples vías de daño

Las carnes procesadas son de los alimentos más perjudiciales para la salud, siendo incluidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un alimento de alto riesgo para el cáncer debido a que contienen entre sus ingredientes grasas saturadas, sodio, nitratos y nitritos.

Mientras tanto, el Dr. Mau explica que en esta categoría se incluyen los alimentos transformados por salado, curado, fermentación o ahumado: salchichas, jamón, tocino y fiambres.

La composición de las carnes procesadas eleva el estrés oxidativo, daña las células beta pancreáticas (encargadas de secretar insulina) y altera la señalización de la glucosa en otros órganos. Para más señas, cita un estudio que confirma que una sola porción diaria (apenas 50-70 gramos) de carne procesada aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 entre un 32% y un 41%.

Conocer el impacto de estos alimentos para la salud es la base para tomar conciencia y hacer elecciones que ayuden a prevenir enfermedades, evitando que se conviertan en factores de riesgo con consecuencias a futuro.

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