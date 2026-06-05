Pronóstico del tiempo en Nueva York para este viernes 5 de junio

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:25 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:24 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 91 grados Fahrenheit (21 y 33ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 88% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.