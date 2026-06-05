Senado aprobó casi $70 mil millones más para operaciones migratorias, a pesar de presión demócrata

El Senado aprobó la madrugada del viernes el paquete presupuestal de casi $70 mil millones de dólares para agencias del Departamento del Seguridad Nacional (DHS), enfocadas en operaciones migratorias.

Luego de unas 18 horas del proceso conocido como vote-a-rama, los republicanos lograron avanzar con su plan, a pesar de las mociones de los demócratas.

El proyecto de ley permitirá financiar a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta 2029, incluso un año después de que el presidente Donald Trump termine su mandato, pero el Senado no incluyó ninguna condicionante sobre la forma en que la agencia realiza operaciones, a pesar de las críticas en su contra por violaciones a derechos civiles, registradas en tribunales estadounidenses.

Un punto central del debate, que incluso molestó a varios republicanos, fue mantener vivo el fondo especial del Departamento de Justicia de $1,800 millones para compensar a personas supuestamente perseguidas políticamente por el sistema judicial, recursos destinados principalmente al movimiento MAGA.

Los demócratas forzaron enmiendas y votaciones sobre varios temas, pero no lograron avanzar: eliminado expresamente el fondo de compensación MAGA; reduciendo los costos de Medicaid; reduciendo los costos del cuidado infantil, evitado que los abusos del ICE quedaran sin supervisión y rendición de cuentas; establecido reformas necesarias de vigilancia para ICE y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y prohibir los pagos a los insurrectos del 6 de enero que atacaron el Capitolio.

“Tras la votación de esta noche, está claro para los estadounidenses que los republicanos se negaron a prohibir el fondo de compensación de $2,000 millones de Donald Trump”, afirmó el líder de la miniría Chuck Schumer (Nueva York). “Ahora todo el país puede ver la verdad: los republicanos lucharon con todas sus fuerzas para proteger a Donald Trump y su fondo de compensación, pero no levantaron ni un dedo para ayudar a los estadounidenses trabajadores a reducir sus costos”.

La legislación fue aprobada por 52 votos a favor y 47 en contra, siendo la senadora Lisa Murkowski (Alaska), del Comité de Asignaciones, la única republicana que votó en contra.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), criticó a los demócratas por no apoyar el plan de financiación.

“Estamos aquí hoy solo porque los demócratas se negaron a destinar un solo dólar a la vigilancia fronteriza y a las fuerzas del orden en materia de inmigración”, afirmó.

El fondo millonario para los MAGA

La enmienda para prohibir el fondo que beneficiará a seguidores de Trump no avanzó, luego de una votación de 50-59.

“Después de pasar horas dando vueltas, solo necesitábamos que un republicano más mostrara el valor necesario para acabar con la entrega de dinero de los contribuyentes a agresores de policías y delincuentes”, expuso Schumer.

Ahora el paquete ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde el presidente republicano Mike Johnson (Luisiana) planea aprobarlo la próxima semana, pero ya enfrenta varias críticas de demócratas, por lo que podría enfrentar un proceso de votación similar al Senado, incluso con más enmiendas.