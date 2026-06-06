Identifica a un hipócrita en un minuto

Acabando de conocer a una vecina hubo algo en ella que me chocó. Tan pronto comenzamos a hablar me contó sobre su país de origen y la razón por la cual había decidido mudarse a Miami.

Todo sonaba normal hasta que empezó a contarme barbaridades de la esposa de su hermano. “Mi cuñada es una bruja. Nos botó de la casa a mi esposo y a mí acabando de llegar de Venezuela y sin tener a dónde ir”. La describió de tal forma que visualicé a su parienta como la malvada de una telenovela.

A los pocos meses, mi vecina me invitó a una fiesta en su casa y me sorprendí cuando me presentó a su cuñada y me dijo: “Esta es la esposa de mi hermano, mi querida Laura”. Durante la noche las vi conversando y riéndose varias veces. Por eso pensé: “Parece que se contentaron”. Pero a los pocos días volvió a hablarme atrocidades de su pariente. Y pensé: “Qué hipócrita es esta mujer”.

Desde entonces, decidí alejar mi amistad. Pues ya lo dice el refrán: “Para muestra con un botón basta”. Quien es farsante y habla a las espaldas de otros también lo hará contigo. Es un peligro lidiar con personas hipócritas; cambian las historias, exageran, son metiches y lo peor de todo es que juegan con tu reputación.

Y cómo saber si alguien es hipócrita en un minuto:

Constantemente te recuerda lo sincero que es. “Soy una persona bien honesta” Nunca se equivocan y le echan la culpa a otros. Si les pillas en una mentira siempre tienen una excusa para explicarlo, aunque sea algo sin sentido. Se pasan hablando de otros. Están adictos a encontrarle faltas a los demás. Esto los hace sentir superiores.

Si te topas con alguien que tienes estas cualidades, aléjate y cuidado con regalarle una sonrisa o fingir una amistad, pues serás tú el hipócrita.

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