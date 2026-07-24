Hijos de Lorenzo Salgado exigen justicia ante el Congreso tras muerte en operativo de ICE en Houston

Los hijos de Lorenzo Salgado Araujo acudieron este viernes al Congreso para exigir justicia por la muerte de su padre, un inmigrante mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

Durante una audiencia pública realizada en la ciudad texana, los familiares pidieron una investigación independiente y mayor transparencia sobre lo ocurrido el pasado 7 de julio, cuando Salgado murió mientras conducía su camioneta de trabajo.

La sesión fue organizada por integrantes demócratas del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, quienes analizaron las preocupaciones por las acciones de agentes federales de inmigración.

Hijos de Lorenzo Salgado exigen respuestas por su muerte

Ante los legisladores, los hijos de Salgado describieron a su padre como un hombre trabajador que dedicó su vida a sacar adelante a su familia.

Explicaron que vivió más de 30 años en Estados Unidos, dirigía una empresa de construcción y nunca había tenido problemas con la ley.

Lorenzo Salgado Araujo Jr. recordó que su padre trabajó para que sus hijos pudieran estudiar y construir un mejor futuro.

“Trabajó arduamente para proteger y mantener a nuestra familia, para que mis hermanos y yo pudiéramos ir a la universidad. Nos enseñó que el esfuerzo tiene su recompensa”, declaró durante la audiencia.

La familia pidió a los congresistas actuar para que el caso no quede sin esclarecer y para evitar que otras personas enfrenten situaciones similares.

Piden liberar a testigos y revisar todas las pruebas

Los familiares solicitaron que se realice una investigación con acceso completo a la evidencia del operativo, especialmente porque los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

También pidieron que los tres hombres que viajaban con Salgado en la camioneta, Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima, sean liberados de custodia migratoria para que puedan contar lo que presenciaron.

“Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento”, afirmó Ronaldo Salgado ante los legisladores.

ICE y testigos tienen versiones distintas del tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, aseguró después del incidente que Salgado utilizó su camioneta contra vehículos de agentes migratorios y que posteriormente intentó atropellar a uno de ellos, por lo que el oficial disparó en defensa propia.

Sin embargo, los pasajeros que viajaban con él rechazaron esa explicación y afirmaron que los agentes no estaban en una situación de peligro cuando ocurrió el disparo.

La familia también cuestionó la versión oficial y sostuvo que Salgado no habría intentado huir si hubiera sabido que se trataba de agentes de inmigración.

Congreso reclama información a ICE y DHS

La congresista por Texas Sylvia García señaló que la audiencia buscaba iniciar un proceso de rendición de cuentas y transparencia.

García afirmó que legisladores demócratas enviaron seis cartas, firmadas por 180 miembros del Congreso, al DHS y a ICE para solicitar información sobre tiroteos relacionados con agentes migratorios, pero indicó que no han recibido respuestas completas.

La legisladora agregó que representantes de ICE y DHS fueron invitados a participar en la audiencia, pero no asistieron.

En el encuentro también participaron el representante Bennie Thompson, integrante de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Fiscalía de Harris mantiene abierta la investigación

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, informó que su oficina continúa investigando la muerte de Salgado y que ha solicitado información al gobierno federal, incluida la identidad del agente que realizó el disparo.

Teare dijo que existen avances en el caso, aunque evitó revelar detalles de la investigación o establecer una fecha para su conclusión.

Además, señaló que una sustancia encontrada dentro de la camioneta durante una revisión del FBI dio negativo en las pruebas de drogas ilegales.

La familia había rechazado previamente cualquier relación de Salgado con actividades ilícitas y explicó que el material encontrado correspondía a sales utilizadas por trabajadores de construcción para mantenerse hidratados durante jornadas bajo el calor.

Familia recuerda el último día de Lorenzo Salgado

Los hijos de Salgado contaron que la mañana del 7 de julio comenzó como cualquier otro día.

Relataron que su padre se levantó temprano, desayunó junto a su esposa, se despidió de su familia y salió a trabajar antes del amanecer.

Horas después, sus familiares comenzaron a buscar información tras enterarse por redes sociales de un enfrentamiento con agentes de inmigración. Ronaldo Salgado dijo que acudió al lugar y posteriormente encontró videos en internet donde escuchó la voz de su padre pidiendo ayuda.

Más tarde confirmaron que había fallecido.

Los hijos de Lorenzo Salgado insistieron ante el Congreso en que su objetivo es conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y lograr que se establezcan medidas para evitar nuevas muertes durante operativos migratorios.

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