Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio

¿Cómo deberías vestirte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 66% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 52% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:25 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:24 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.