Por qué miles de personas abandonan Marruecos y eligen Ceuta para intentar entrar a Europa

Miles de personas cruzaron este jueves desde Marruecos hacia Ceuta, muchas de ellas a nado, después de varios días de llegadas que ya habían desbordado los centros de acogida de esta ciudad española ubicada en África.

Las primeras estimaciones situaron el ingreso del jueves entre 2,000 y 3,000 personas, aunque las autoridades todavía no habían confirmado una cifra definitiva. España desplegó policías y militares para reforzar la frontera, mientras Marruecos utilizó agentes y cañones de agua para intentar frenar nuevos cruces.

La mayoría de quienes llegaron serían jóvenes marroquíes, aunque también se vieron familias con niños y personas procedentes de otros países. Las imágenes mostraron a grupos que rodeaban los espigones fronterizos nadando, utilizando flotadores o avanzando por pasos terrestres que quedaron momentáneamente desbordados.

La pregunta que vuelve a surgir es por qué tantas personas están dispuestas a arriesgar su vida para salir de Marruecos y por qué eligen precisamente Ceuta.

La crisis migratoria de Ceuta pone en jaque las relaciones de España con Marruecos Crédito: AP

No todos huyen por las mismas razones

Hablar de personas que “huyen de Marruecos” requiere un matiz. Algunos pueden buscar protección frente a la persecución o la violencia, pero buena parte de los jóvenes marroquíes que intentan llegar a Ceuta lo hacen empujados principalmente por razones económicas y por la expectativa de encontrar una vida mejor en Europa.

Marruecos ha experimentado crecimiento económico y avances en infraestructura, pero esos progresos no se distribuyen de manera uniforme. Los jóvenes siguen encontrando grandes dificultades para acceder a empleos estables, bien remunerados y acordes con su formación.

El Fondo Monetario Internacional señaló que el desempleo entre los marroquíes de 15 a 24 años alcanzó el 36.8% en 2024, frente al 25% registrado en 2019. Entre las personas desempleadas con educación superior, siete de cada diez nunca habían tenido un trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo también identifica problemas estructurales: creación insuficiente de puestos, informalidad, diferencias entre la formación recibida y las habilidades que solicita el mercado, y servicios públicos de empleo poco eficaces.

Para algunos jóvenes, la frustración no surge únicamente de no tener trabajo, sino de empleos precarios, salarios bajos y la sensación de que sus posibilidades de progresar son limitadas.

Por qué Ceuta parece una puerta hacia Europa

Ceuta está situada en la costa norte de África y comparte frontera con Marruecos, pero pertenece a España. Junto con Melilla, constituye una de las dos únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea.

Esa ubicación la convierte en un destino especialmente atractivo. Para alguien que se encuentra en el norte marroquí, Europa no está al otro lado de una larga travesía marítima: puede verse desde la costa y, en algunos puntos, el territorio español está separado por una valla, una playa o un espigón.

Ingresar a Ceuta significa entrar en territorio español, aunque no garantiza recibir asilo, residencia ni autorización automática para trasladarse a la península.

Las personas interceptadas pueden ser identificadas, sometidas a procedimientos migratorios, trasladadas a centros de acogida o devueltas cuando se cumplen los requisitos legales. Los menores no acompañados quedan bajo protección de las autoridades españolas.

Redes sociales y rumores también impulsaron los cruces

Las llegadas masivas no pueden explicarse solo por el desempleo. En episodios anteriores, mensajes difundidos mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería alentaron a jóvenes a concentrarse en la frontera, difundiendo rumores sobre una supuesta reducción de los controles.

Las autoridades españolas sostienen que redes dedicadas al tráfico de personas aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas en el mar para presentar la frontera como más accesible de lo que realmente es. España y Marruecos acordaron reforzar su coordinación y acelerar las devoluciones permitidas por la ley.

También existen dudas sobre cómo fue posible que grupos tan numerosos llegaran simultáneamente a la zona. Durante el jueves, periodistas observaron jóvenes caminando hacia el norte de Marruecos desde lugares situados a más de 90 millas de Ceuta.

No se ha demostrado públicamente que el gobierno marroquí haya organizado la movilización. Sin embargo, la relación entre España y Marruecos es un elemento permanente de estas crisis porque el nivel de vigilancia aplicado del lado marroquí puede determinar cuántas personas alcanzan la frontera.

Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)

El antecedente de la crisis de 2021

En mayo de 2021, alrededor de 8,000 personas entraron a Ceuta en apenas dos días después de que Marruecos relajara sus controles fronterizos durante una disputa diplomática con España.

Aquel episodio dejó imágenes similares: jóvenes nadando, familias cruzando por la playa y menores que llegaron solos. La crisis se produjo después de que España permitiera la entrada al país del líder del Frente Polisario, movimiento que reclama la independencia del Sáhara Occidental, territorio cuya soberanía Marruecos reivindica.

La situación de 2026 no es idéntica y las autoridades de ambos países aseguran estar cooperando. Sin embargo, el antecedente explica por qué cada llegada numerosa también provoca preguntas diplomáticas.

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Ceuta ya venía recibiendo más migrantes este año

La presión sobre Ceuta había aumentado mucho antes del ingreso masivo del jueves. Entre enero y el 15 de julio de 2026, 2,826 personas habían entrado irregularmente por la frontera terrestre de Ceuta, un incremento del 150% frente al mismo período del año anterior, según datos del Ministerio del Interior de España.

Durante la última semana, otras 1,500 personas habían llegado principalmente por mar, a un ritmo de aproximadamente 300 por día. Las instalaciones para menores no acompañados operaban muy por encima de su capacidad y algunos adultos dormían fuera de los centros.

La entrada del jueves agravó una situación que ya era difícil de administrar.

Una ruta corta, pero potencialmente mortal

La cercanía geográfica puede generar una falsa impresión de seguridad. Rodear los espigones fronterizos exige nadar contra corrientes fuertes y atravesar zonas vigiladas, a menudo durante la noche o con poca visibilidad.

Algunas personas utilizan trajes de neopreno, flotadores o cámaras de neumáticos. Otras entran al agua sin equipos adecuados. Durante los últimos meses se recuperaron decenas de cuerpos en la costa de Ceuta y el nuevo episodio dejó más víctimas mortales.

Aunque Ceuta parezca una puerta cercana, llegar a ella puede terminar en ahogamiento, detención, devolución o una larga espera dentro de instalaciones saturadas.

Además, quienes logran entrar no adquieren automáticamente libertad para desplazarse por España o por el resto del continente.

Las autoridades deben establecer su identidad y evaluar cada situación. Quienes solicitan asilo deben demostrar que enfrentan persecución o un riesgo grave en su país. La pobreza o la falta de empleo, por sí solas, normalmente no bastan para obtener protección internacional.

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