Alejandra Jaramillo consigue nuevo trabajo tras su despido de Univisión

Hace algunos días, la presentadora Alejandra Jaramillo fue protagonista de un polémico despido del programa de Televisa Univisión “Sientese Quien Pueda” y, después de varios días de opiniones divididas, la ecuatoriana confirmó que ya consiguió un nuevo e importante trabajo junto a su esposo Beta Mejía.

Después de dejar el programa, la presentadora de 33 años afirmó que estaba tranquila porque estaba consciente de que había dado lo mejor de sí en su labor, aunque sí le parecía injusta la decisión. Sin embargo, ahora debe hacer maletas para irse a su nuevo trabajo.

Alejandra Jaramillo trabajará en Italia con la Fórmula 1

Jaramillo y Mejía estaban compartiendo una comida durante unas vacaciones que se estaban tomando en Madrid, España, cuando recibieron una llamada de una persona con identidad no revelada que les informó que trabajarán en un proyecto de la Fórmula 1, siendo patrocinados por ESPN Colombia y Disney, según la información emitida por el portal TV Notas.

“¡Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno! Gracias a ustedes por el apoyo que me han dado; créanme que lo he sentido profundamente y me emociona. Las vacaciones tomaron otro rumbo, nos regresamos a Miami antes de lo previsto”, colocó Jaramillo como pie del video donde celebra junto a su esposa dándose un beso.

¿Por qué despidieron a Alejandra Jaramillo de Televisa Univisión?

Después del choque entre Inglaterra y México correspondiente a los octavos de final del Mundial, donde los aztecas quedaron eliminados, la conductora se hizo viral, luego de compartir varias historias de Instagram dirigidas a la selección de la Concacaf luego del resultado adverso 2-3.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye bye. Sayonara. Arrivederchi”, es una de las historias que compartió la conductora.

Luego de recibir la ola de críticas, insultos y mensajes, decidió eliminar esas publicaciones para evitar una polémica mayor. No obstante, el “daño” ya estaba hecho.

Alejandra Jaramillo pidió disculpas a los hinchas aztecas

“Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente”, indicó la conductora.

Aunado a eso, la exconductora del programa “Siéntese Quien Pueda”, quiso recordar que fue como una especie de “revancha”, luego de que ella también recibiera burlas y comentarios en las distintas plataformas cuando los dirigidos por Javier Aguirre eliminaron a Ecuador en la ronda de dieciseisavos.

“Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado y, la verdad, es que se salió un poco de control; se pudo malinterpretar”.

A pesar de ello, Jaramillo dejó claro que no hubo insultos u ofensas de su parte hacia nadie de México como nación en ningún momento.

Esa fue la situación de la ecuatoriana, que ya debió quedar atrás para ellos porque deben enfocarse en su nuevo proyecto.

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