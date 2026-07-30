Powerball alcanza $707 millones: cuándo es el próximo sorteo y cuánto recibiría el ganador en efectivo

El premio mayor de Powerball volvió a aumentar después de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo celebrado la noche del miércoles. Ahora, la lotería más popular de Estados Unidos ofrece un jackpot estimado de $707 millones de dólares, una cifra que vuelve a despertar el interés de millones de jugadores en todo el país.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron 30, 36, 40, 42 y 57, mientras que la Powerball fue el número 2. El multiplicador Power Play correspondiente fue 2X. Sin embargo, ningún participante logró acertar la combinación completa, por lo que el premio mayor continuará acumulándose.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo el sábado por la noche, cuando los jugadores tendrán la oportunidad de competir por un premio estimado de $707 millones.

Quien resulte ganador podrá elegir entre 2 modalidades para cobrar el premio:

* Anualidad: pagos graduales distribuidos en 30 cuotas durante 29 años.

* Pago único en efectivo: un monto estimado de $309.7 millones, antes de impuestos federales y estatales.

Como ocurre con todos los grandes premios de la lotería en EE.UU., ambas opciones están sujetas a las obligaciones fiscales correspondientes.

Un boleto ganó $1 millón

Aunque el jackpot quedó vacante, sí hubo un afortunado que estuvo muy cerca de llevarse el premio mayor.

Un boleto vendido en Maryland acertó 5 de los 6 números sorteados y obtuvo un premio de $1 millón.

Mientras tanto, el premio mayor continúa sin encontrar dueño desde hace casi 3 meses. La última vez que alguien ganó el jackpot de Powerball fue el 2 de mayo de 2026, cuando 2 boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones, según informaron los organizadores de la lotería.

El récord histórico de Powerball

A pesar de que los $707 millones representan uno de los premios más altos del año, todavía están lejos del récord absoluto de Powerball.

El mayor jackpot en la historia del juego alcanzó $2,040 millones y fue ganado por un solo boleto vendido en California, comprado por Edwin Castro, durante el sorteo del 7 de noviembre de 2022.

Ese premio sigue siendo el más grande otorgado por Powerball y uno de los mayores en la historia de las loterías a nivel mundial.

Los boletos de Powerball tienen un costo de 2 dólares por jugada y están disponibles en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 11 p.m. (ET) y se transmiten en vivo para todo EE.UU.

Con un premio que ya supera los $700 millones, el sorteo del sábado promete convertirse en uno de los más esperados del verano, mientras millones de jugadores intentan convertirse en el próximo multimillonario de Powerball.

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