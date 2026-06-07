Clima de hoy en Chicago, Illinois para este domingo 7 de junio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 7 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante la primera mitad de la jornada y del 25 durante la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:16 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:23 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 79 grados Fahrenheit (26 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 68% por la mañana, 55% por la tarde y 68% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima