EE.UU. derriba drones de Irán por presunta amenaza al estrecho de Ormuz

El Ejército estadounidense derribó este sábado dos aeronaves no tripuladas de origen iraní, así lo informó el Comando Central (Centcom), que indicó que los artefactos representaban un riesgo para la navegación en el estrecho de Ormuz.

El comando de combate, que coordina las operaciones en la región desde su sede en Florida, informó el suceso a través de sus canales oficiales. Las autoridades militares norteamericanas aseguraron además que sus efectivos mantienen el despliegue en la zona para contener las acciones iraníes.

Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.



American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026

Escalada de ataques en la región

El reciente episodio se suma a los combates ocurridos ayer en el mismo sector. El ejército estadounidense destruyó en la jornada anterior cuatro drones iraníes, y bombardeó diversos sistemas de radares de vigilancia. La postura iraní se centró en ejecutar ofensivas contra infraestructuras militares de Estados Unidos ubicadas en Kuwait y Baréin.

Sin embargo, pese al incremento de las hostilidades durante las últimas tres semanas, el gobienro estadounidense sostiene que el acuerdo de cese al fuego, establecido formalmente en el mes de abril, se mantiene activo.

“Hoy, más temprano, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz”, expuso el Centcom.Trump y las posibles razones de Irán para no haber firmado

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó a NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son “fuertes” y “orgullosos”, aunque aseguró que “no tienen otra opción” que negociar con Washington.

El organismo militar complementó el reporte oficial sobre su posición operativa en el área, al indicar que las “fuerzas estadounidenses permanecen en posición y listas para continuar defendiendo contra la agresión iraní”.

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