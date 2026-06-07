Ivanka Trump sigue adelante con la construcción de su resort pese a protestas

Mientras autoridades del gobierno albanés están investigando los proyectos y cientos de lugareños protestan en las calles, Ivanka Trump ha dado recientemente una entrevista en la que habla sobre la construcción del resort e incluso lo califica como una “obra maestra”.

La hija del presidente Donald Trump y su esposo Jared Kushner comenzaron a desarrollar este proyecto en el 2024 y su valor es de millones de dólares. La idea es construir un resort en un área protegida de Albania y eso es lo que ha generado descontento.

Aunque, en teoría, ya la pareja obtuvo los permisos para la construcción, muchas personas se han mostrado en contra de estas acciones. Entre otras cosas, alegan que esta construcción afectará el área natural de algunos animales como flamencos, focas y tortugas marinas.

Durante estas protestas, las personas han llevado diferentes carteles y en algunos de ellos se puede leer: “¡Ivanka, mantén tus manos fuera de Narta!”. Justamente, el rechazo de los habitantes ha hecho que las autoridades comiencen a hacer investigaciones, lo que podría echar para atrás algunos de los permisos que ya la pareja había obtenido.

¿Dónde quiere construir Ivanka Trump?

El resort que está desarrollando Ivanka Trump tendría lugar en Sazan, una isla deshabitada que en el pasado sirvió como base militar de la era comunista.

En una reciente entrevista que Ivanka dio en el podcast de David Senra, explica el momento en que vio por primera vez esta isla. “Íbamos en el barco de un amigo y paramos a nadar. Así fue como lo encontramos. Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos completamente cautivados. Y desde entonces, ese recuerdo nos ha acompañado”.

Este resort incluiría hoteles, apartamentos, villas y una marina. Según información compartida por varios medios, la pareja ha encontrado financiación para su desarrollo en el fondo soberano de Arabia Saudí, quienes en los últimos años se han convertido en los principales inversores de Affinity Partners, la firma del yerno del actual presidente de Estados Unidos.

Los protestantes están en contra de la construcción porque se trata de una zona protegida. Crédito: Hameraldi Agolli | AP

¿Podría caerse el proyecto de Ivanka Trump?

Aunque ha sido polémico en los últimos días y se asegura que autoridades de Albania están haciendo investigaciones, todo parece indicar que igualmente el proyecto se llevará a cabo. Al mismo tiempo que Ivanka habla de él en podcast, otras personas relacionadas aseguran que no se cancelará.

Edi Rama, primer ministro de Albania, se ha mostrado comprometido con la construcción y con la inversión que el proyecto significa para el país. Declaró: “No hay ninguna posibilidad de que esta inversión se detenga mientras yo esté aquí”.

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