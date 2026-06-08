Muere anciano en Queens por la caída de árbol durante feroz tormenta en Nueva York

Un árbol que cayó golpeó y mató a un hombre de 85 años mientras paseaba por Forest Park, Queens, durante una fuerte tormenta eléctrica que tumbó cientos de árboles en toda la ciudad, informaron las autoridades.

El anciano caminaba por un sendero del parque cuando el árbol lo golpeó cerca de las 6:45 de la tarde del sábado, de acuerdo con la policía. Perdió la vida en el sitio.

No se dio a conocer de inmediato el nombre de la víctima. Un equipo forestal del Departamento de Parques inspeccionará y retirará el árbol.

Los neoyorquinos disfrutaban del clima soleado y cálido cuando la tormenta llegó repentinamente, obligándolos a buscar refugio.

Hasta las 5:00 de la tarde del domingo, el Departamento de Parques de la ciudad había recibido 1,950 solicitudes de servicio por árboles caídos o dañados, 1,241 de ellas en Queens.

El feroz viento de la tormenta causó retrasos en vuelos y en el metro la noche del sábado, informó Daily News.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) hizo dos rescates acuáticos en medio del apogeo de la tormenta: uno de un hombre en el agua en el muelle 6 del Brooklyn Bridge Park y otro de una persona cuya embarcación volcó cerca de la intersección de Beach 116th St. y Beach Channel Drive en Rockaways. Las dos personas fueron hospitalizadas, al igual que un bombero que participó en cada rescate.

Con Edison continuaba restableciendo el servicio eléctrico a más de 4,000 clientes en los cinco distritos de Nueva York, la mayoría en Queens, el domingo en la tarde.

Justamente en Queens se registraron ráfagas de viento de hasta 65 mph con una duración de entre cinco y ocho minutos, de acuerdo con el meteorólogo jefe de AccuWeather, Jonathan Porter.

“Afectó a la zona desde Elizabeth y Jersey City (Nueva Jersey) hacia el este hasta Queens y también más al este”, señaló Porter. “A menudo, los daños causados ​​por este tipo de tormentas se concentran en ciertas zonas de las comunidades, mientras que en otras áreas se observa una tormenta eléctrica severa. Aquí, los daños se concentraron específicamente en ese corredor”.

Si bien las fuertes ráfagas sorprendieron a algunos, AccuWeather emitió pronósticos advirtiendo sobre vientos fuertes con días de antelación, y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de tormenta eléctrica severa justo antes de las 7:30 de la noche.

“Lo mejor es permanecer adentro, lejos de las ventanas, en una habitación interior”, apuntó Porter refiriéndose a este tipo de tormentas severas.

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