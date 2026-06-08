Venus y Júpiter protagonizan una rara conjunción visible a simple vista: no volverá a repetirse hasta 2028

La noche del 9 de junio ofrecerá uno de los eventos astronómicos más llamativos de 2026. Venus y Júpiter, los 2 planetas más brillantes visibles desde la Tierra, aparecerán extraordinariamente cerca en el cielo, creando una conjunción que podrá observarse sin necesidad de telescopios ni equipos especiales.

El fenómeno será visible principalmente entre el 8 y el 10 de junio, aunque las mejores condiciones se registrarán durante la tarde y primeras horas de la noche del día 9. Desde nuestra perspectiva terrestre, ambos planetas parecerán separados por apenas 2 grados, una distancia angular muy reducida que permitirá identificarlos como una pareja luminosa, destacándose sobre el horizonte.

Un encuentro celeste que no volverá pronto

Las conjunciones planetarias ocurren cuando 2 cuerpos del sistema solar parecen acercarse visualmente en el cielo debido a la posición relativa de sus órbitas. Aunque en realidad Venus y Júpiter continúan separados por cientos de millones de kilómetros, desde la Tierra se alinearán de manera que parecerán casi juntos.

Este tipo de encuentros son relativamente poco frecuentes, pero la conjunción de junio adquiere especial relevancia porque será la aproximación más cercana entre ambos planetas observable en condiciones similares hasta 2028. Además, involucra a los dos astros planetarios más brillantes del firmamento, lo que facilita enormemente su observación incluso para quienes no tienen experiencia en astronomía.

La alineación tendrá lugar sobre la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas a través del cielo. Gracias a esta característica, los observadores podrán localizar el fenómeno con facilidad poco después de la puesta de sol.

Cuándo y cómo ver la conjunción desde Nueva York y Estados Unidos

Para los observadores en Nueva York y gran parte de la costa este de Estados Unidos, el mejor momento para contemplar la conjunción será alrededor de las 9:30 p.m. (ET), poco después de la puesta de sol. En ese momento, Venus y Júpiter aparecerán muy bajos sobre el horizonte occidental, por lo que conviene buscar un lugar con una vista despejada hacia el oeste.

Sin embargo, la cercanía entre ambos planetas será evidente durante varios días. Entre el 6 y el 11 de junio permanecerán relativamente próximos, mientras que entre el 8 y el 10 alcanzarán la distancia angular más reducida, cercana a los 2 grados.

Para observarlos, bastará con buscar una zona despejada con buena visibilidad hacia el oeste en el hemisferio norte o hacia el noroeste en el hemisferio sur. Los expertos recomiendan comenzar la observación durante las 2 primeras horas posteriores al ocaso, cuando el cielo ya haya oscurecido lo suficiente para que ambos cuerpos destaquen con claridad.

Cómo reconocer a Venus y Júpiter en el cielo

Una forma sencilla de apreciar la proximidad entre ambos planetas consiste en extender el brazo hacia el horizonte y utilizar el dedo meñique como referencia. La separación aparente entre Venus y Júpiter será aproximadamente equivalente al ancho de ese dedo visto a distancia.

Quienes dispongan de prismáticos tendrán una experiencia aún más atractiva. Ambos planetas podrán observarse simultáneamente dentro del mismo campo visual, permitiendo apreciar mejor el contraste de brillo entre ellos. En cambio, la mayoría de los telescopios domésticos no podrán encuadrarlos juntos debido a sus campos de visión más reducidos.

La pareja planetaria permanecerá visible entre 2 y 2 horas y media después del anochecer, ofreciendo tiempo suficiente para disfrutar del espectáculo incluso desde áreas urbanas con contaminación lumínica moderada.

Mercurio y Géminis completarán el espectáculo

La conjunción no será el único atractivo astronómico de esas noches. Debajo de Venus y Júpiter también podrá distinguirse Mercurio, que se acercará progresivamente a su máxima elongación respecto al Sol, prevista para mediados de junio.

Además, la constelación de Géminis servirá como referencia para los observadores. Sus estrellas más brillantes, Pólux y Cástor, aparecerán relativamente cerca de los planetas y podrán identificarse incluso desde muchas ciudades.

El espectáculo continuará durante las semanas siguientes. Entre el 23 y el 26 de junio, Mercurio y Júpiter volverán a captar la atención al situarse a unos cuatro grados de distancia aparente, mientras Venus avanzará gradualmente hacia la constelación de Leo.

Para muchos aficionados, esta será una de las últimas oportunidades de la temporada para contemplar simultáneamente estos objetos junto a Géminis, antes de que la progresión anual del cielo reduzca la visibilidad de la constelación hasta su regreso en los próximos meses.

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