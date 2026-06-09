El gusano que devora ganado vivo ya está en Texas y amenaza con encarecer aún más la carne

La libra de carne molida ya ronda los $6.90 dólares en supermercados de Estados Unidos, el precio más alto registrado hasta ahora. Pero una plaga que el país no veía desde 1966 amenaza con añadir más presión a los costos: autoridades confirmaron dos casos del gusano barrenador del Nuevo Mundo en el condado de Zavala, al sur de Texas, a apenas 50 millas de la frontera con México.

Este hecho encendió las alarmas entre productores y autoridades sanitarias. Si la plaga se expande, podría afectar el movimiento de ganado, elevar los costos para los rancheros y terminar llevando el precio hasta $10 por libra antes de que termine el año, de acuerdo con proyecciones de la industria cárnica estadounidense.

La preocupación ya tiene consecuencias. Canadá suspendió las importaciones de ganado procedente de Texas, mientras que la industria ganadera del estado, valorada en unos $15,500 millones de dólares al año, enfrenta el riesgo de nuevas restricciones que podrían repercutir en los precios para los consumidores.

Una plaga que devora animales vivos hasta matarlos

El gusano barrenador se presenta cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Las larvas eclosionan y perforan literalmente la carne viva del animal, destruyendo tejido y causando infecciones bacterianas severas. Sin tratamiento oportuno, un animal infectado puede morir en menos de dos semanas.

El 3 de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó el primer caso: larvas encontradas en el ombligo de un becerro de tres semanas en La Pryor, Texas. Días después se confirmó un segundo caso en el mismo condado.

De inmediato, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, sostuvo que “no hay razones para creer que esta incursión llevará al establecimiento de la plaga en nuestro país”, aunque reconoció ante el Congreso que se trata de “una amenaza muy, muy seria para nuestro ganado”.

¿Por qué los precios de la carne ya estaban al límite?

Por si fuera poco, los primeros casos del gusano barrenador llegan a Estados Unidos en el peor momento posible para el bolsillo del consumidor.

El USDA proyectó en su más reciente informe que los precios de la carne de res subirán 10.1% adicional en 2026, con la posibilidad de escalar hasta 18.3% dependiendo de factores de oferta.

El hato ganadero de Estados Unidos lleva años reduciéndose y se encuentra en su nivel más bajo en 70 años. Nate Rempe, presidente de Omaha Steaks, lo dijo desde noviembre de 2025: “Vamos hacia la realidad de los $10 la libra. Para el tercer trimestre de 2026, las familias pagarán eso por carne molida en el supermercado. No veo que los precios bajen de manera significativa hasta 2027”.

En este contexto, una posible expansión del gusano barrenador podría sacar del mercado miles de cabezas de ganado adicionales justo cuando la oferta es mínima.

Canadá cierra la puerta. México no pudo contener la propagación

Tras el brote en Estados Unidos, la reacción internacional fue inmediata. Este viernes 5 de junio, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos prohibió temporalmente la entrada de ganado originario de Texas o que haya estado en ese estado en los 21 días previos a cruzar la frontera.

México entró en crisis desde noviembre de 2024. El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) reportó que el cierre de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos ha generado un impacto económico acumulado de $1,850 millones de dólares, debido a que dejaron de exportar 1.8 millones de cabezas.

Al 17 de mayo de 2026, México acumula 25,107 casos de gusano barrenador desde que se identificó el brote en noviembre de 2024. De ellos, más de 16,100 afectaron ganado bovino.

Ese ganado que no cruzó la frontera hacia Estados Unidos es, en parte, uno de los factores que explican la actual escasez de carne en los supermercados estadounidenses en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Lo que pueden hacer los ganaderos o personas que trabajan en la industria

Si trabajas en la industria ganadera o tienes animales de engorda, el USDA recomienda:

Revisar diariamente las heridas de los animales, especialmente ombligos en recién nacidos, cortes y rasguños

de los animales, especialmente ombligos en recién nacidos, cortes y rasguños Reportar de inmediato cualquier signo sospechoso al veterinario, al oficial estatal de sanidad animal o al USDA al 1-866-536-7593

cualquier signo sospechoso al veterinario, al oficial estatal de sanidad animal o al USDA al 1-866-536-7593 No mover animales de Texas fuera del área sin inspección previa del USDA

de Texas fuera del área sin inspección previa del USDA El USDA ha desplegado perros detectores en la frontera con México y equipos especializados en Texas para contención

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gusano barrenador y el precio de la carne

¿El gusano barrenador contamina la carne que se vende en los supermercados?

No. El USDA confirmó que el gusano barrenador no representa un riesgo de inocuidad alimentaria. Los animales tratados a tiempo se recuperan y su carne es apta para consumo.

¿Cuánto podría subir el precio de la carne por esta plaga?

El USDA ya proyectaba un aumento del 10.1% en 2026 antes de este brote. Con la plaga activa, la carne molida podría superar los $10 la libra antes de fin de año.

¿Cómo se propaga el gusano barrenador?

Principalmente a través del movimiento de animales infectados. Las moscas no viajan grandes distancias por sí solas; se trasladan en el ganado que cruza fronteras o cambia de corral.

¿Por qué Canadá prohibió el ganado de Texas?

Porque Canadá es actualmente libre de esta plaga y quiere evitar su introducción. La prohibición aplica a ganado que estuvo en Texas en los 21 días previos al cruce fronterizo.

¿Qué hace el gobierno para contener el brote?

El USDA estableció una zona de cuarentena de 20 kilómetros alrededor de los casos confirmados, liberó moscas estériles para interrumpir la reproducción del parásito e invirtió una cantidad millonaria para construir una planta de producción de moscas estériles en Edinburg, Texas.

Conclusión

El gusano barrenador llega sobre una industria ya debilitada, con el hato ganadero más pequeño en siete décadas y los precios de la carne en máximos históricos.

Si los casos en Texas se multiplican, el impacto será grave: más restricciones comerciales, menos ganado disponible y una presión adicional sobre el presupuesto familiar que ya no tiene mucho margen. La pregunta es cuánto más podrían subir los precios hacia el final del año.

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