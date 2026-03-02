Cortes de carne baratos en EE.UU.: sabrosos, nutritivos y económicos

La carne de res es una proteína clave en una alimentación balanceada. Dentro de las múltiples opciones, la carne roja es una de las más consumidas; aquí, la moderación es la clave. Sin embargo, con el aumento de los precios, las autoridades instan a los consumidores a comprar cortes más económicos. Pero, ¿cuáles son? y, sobre todo, ¿son realmente nutritivos?

Comprar carne de res en Estados Unidos se ha convertido en un auténtico desafío para el bolsillo este 2026. Según datos recientes del USDA y el BLS, el sector atraviesa un momento cumbre: una reducción histórica en el hato ganadero sumada a una demanda que no cede, lo que ha disparado los precios minoristas un 15% en solo un año.

Con la carne molida básica rozando los $6.75 USD por libra y cortes premium como el sirloin superando los $14.00 USD, el presupuesto familiar se siente más apretado que nunca. A esto se le suma la exhortación de las Guías Alimentarias de Estados Unidos de aumentar el consumo de proteína animal.

Recientemente, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., propuso consumir hígado y cortes baratos de carne como alternativa frente al aumento del precio de la carne de res en Estados Unidos.

En esta entrega explicamos cuáles son los cortes de carne más económicos y nutritivos en Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que los cortes para guisar son gustosos, nutritivos y mucho más accesibles.

Suelen provenir del hombro, pecho y pierna, son altamente nutritivos, sobre todo si se eligen opciones magras y se cocinan correctamente, según el sitio especializado Amazing Ribs.

Cortes de res más baratos: Calidad al mejor precio

El secreto de los expertos: los cortes más económicos como el brisket o el round son los que mejor absorben los sabores en cocciones largas. Crédito: Shutterstock

Una de las razones que influyen en el precio es que estos cortes suelen ser de fibras más duras, por lo que son ideales para guisos, estofados, olla lenta o molidos. A continuación, las mejores opciones:

Chuck (del hombro): Incluye el chuck roast, chuck steak y chuck eye roast. Son sabrosos, de precio bajo-medio y una excelente fuente de proteína, hierro, zinc y B12 .

Incluye el chuck roast, chuck steak y chuck eye roast. Son sabrosos, de precio bajo-medio y una . Round (de la pierna): Como el bottom round roast, top round y eye of round. Es un corte muy magro y económico . Destaca el bottom round roast como uno de los cortes más densos en nutrientes según las puntuaciones de nutrient density.

Como el bottom round roast, top round y eye of round. Es un corte . Destaca el bottom round roast como uno de los cortes más según las puntuaciones de nutrient density. Brisket (pecho): Barato por kilo y rico en colágeno , proteína y minerales. Requiere cocciones largas para suavizar su textura.

Barato por kilo y , proteína y minerales. Requiere cocciones largas para suavizar su textura. Flank steak (falda fina) y Skirt steak (entraña): Son cortes fibrosos y más baratos que el lomo o el ribeye. Son muy ricos en hierro y B12 .

Son cortes fibrosos y más baratos que el lomo o el ribeye. Son muy . Short ribs (costillas cortas): Son económicas comparadas con otros cortes con hueso. Resultan muy sabrosas y son buenas en hierro y zinc .

Son económicas comparadas con otros cortes con hueso. Resultan muy sabrosas y son . Ground beef (carne molida): Normalmente es la opción más barata. Las versiones extra magras tienen una excelente densidad de nutrientes por caloría (proteína, B12, zinc y hierro).

Además, existen opciones de “steak” más baratas frente a los cortes premium, como la flat iron, sirloin/sirloin tip, sirloin cap (picanha) y Denver steak, que suelen costar bastante menos que un ribeye y siguen aportando una gran cantidad de proteína y micronutrientes.

¿Cuáles son los cortes de res más nutritivos?

Al revisar la densidad de nutrientes (proteína completa, hierro hemo, zinc, selenio y vitaminas del grupo B), varios cortes destacan sobre el resto:

Bottom round roast: Aparece en los rankings como uno de los cortes con mayor puntuación de densidad nutricional dentro de la res. Tenderloin (lomo fino/filet mignon): Muy magro, con alta proteína y buena cantidad de B12, niacina y zinc. Ribeye, strip/striploin y T-bone: Aunque son algo más grasos y caros, son muy ricos en B12, niacina, B6, zinc y selenio. Chuck eye roast: Ofrece una buena densidad de proteína y micronutrientes con un poco más de grasa intramuscular. Carne molida extra magra: Similar a los cortes magros en su perfil nutricional, con un alto contenido de hierro y B12.

Se ha observado que los distintos cortes clasificados como “Prime” aportan, en general, al menos un 20% del valor diario de proteína, niacina, B12, selenio y zinc por ración.

Guía rápida para tu próxima compra en EE.UU.

Para ahorrar: Busca chuck roast/steak, bottom round/top round roast, brisket, flank steak, skirt steak, short ribs o 80/20 and 90/10 ground beef.

Busca chuck roast/steak, bottom round/top round roast, brisket, flank steak, skirt steak, short ribs o 80/20 and 90/10 ground beef. Para máxima nutrición: Prioriza el bottom round roast, tenderloin, cortes magros de lomo (sirloin, strip), chuck eye roast y carne molida extra magra.

Cómo sacarle el máximo provecho

Para los cortes económicos del chuck o round, la recomendación estrella es la cocción lenta. De esta manera, se combina el buen precio con un perfil nutricional superior, garantizando la absorción de proteína de alta calidad y minerales esenciales.

